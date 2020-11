Kokoomus esittää superkotitalousvähennystä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Hallituksen päätös leikata kotitalousvähennyksestä oli kokoomusryhmyrin mukaan valtava virhe.

Kokoomuksen eduskuntaryhmä esittää kotitalousvähennyksen nostamista 40 prosentista 60 prosenttiin, 100 euron omavastuurajasta luopumista sekä vähennyksen katon korottamista aina 5000 euroon saakka.

Puolue haluaa tukea lakialoitteillaan kotimaista yrittäjyyttä ja palvelutalouden kehittymistä. Yhä useampi suomalainen voisi näin ollen olla työn antaja.

− Hallitus teki valtavan virheen leikatessaan kotitalousvähennyksestä. Päätös on leikannut palveluyrittäjiltä työtä ja kannustaa harmaaseen talouteen. Koronakriisin vuoksi pienyrittäjien ahdinko on kasvanut entisestään, toteaa eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen tiedotteessa.

− Nyt on luotava uutta työtä. Ihmiset tarvitsevat lisää ostovoimaa palveluiden hankkimiseen, jotta taantuma selätetään. Kotitalousvähennyksen laajentaminen on tähän yksi tehokas täsmäkeino, hän jatkaa.

Toisessa kokoomuksen lakialoitteessa esitetään yli 75-vuotiaille ikäihmisille 70 prosentin niin sanottua superkotitalousvähennystä arjen tueksi.

Kokoomuksen mukaan uusi verovähennyksen ja tuen yhdistelmä loisi senioreille nykyistä paremman mahdollisuuden tulotasosta riippumatta hankkia palveluita tukemaan itsenäistä asumista ja omannäköistä elämää. Johtoajatuksena on tukea ikäihmisten arkea ja mahdollisuutta hankkia tarvitsemiaan palveluja esimerkiksi laitoshoidon sijaan. Kokoomuksen mielestä esitys toisi kohentuneen elämänlaadun ohella satojen miljoonien säästöt julkiselle taloudelle.

− Kotitalousvähennyksen käyttäjistä yli 40 prosenttia on eläkeläisiä. Vähennys on tuiki tärkeä tuki, monen seniorin kotona asumisen mahdollistaja sekä itsemääräämisoikeuden vahvistaja. Kotitalousvähennystä tulee laajentaa reilusti, jotta yhä useammalla suomalaisella, lapsiperheistä ikäihmisiin, on varaa ostaa yrittäjiemme palveluita. Näin voimme yhdistää inhimillisemmän arjen ja työtä sekä yrittäjyyttä tuovan koronaelvytyksen, esittää eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Sari Sarkomaa.

Lakialoitteiden lähetekeskustelu käydään torstaina eduskunnan kyselytunnin jälkeen.