Kokoomus esittää Sofia Vikmania ja Pauli Kiurua tiedusteluvaliokuntaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tiedusteluvalvontavaliokunnan vaali toimitetaan eduskunnan täysistunnossa keskiviikkona.

Kokoomuksen eduskuntaryhmä on päättänyt tänään kokouksessaan esittää Sofia Vikmania ja Pauli Kiurua eduskunnan tiedusteluvalvontavaliokunnan jäseniksi.

Vikman toimii valiokunnassa kokoomuksen valiokuntavastaavana.

Vikman on toiminut jäsenenä puolustusvaliokunnassa ja ulkoasianvaliokunnassa. Hän on ollut myös puolustuksen määrärahoja pohtineen ns. Kanervan työryhmän ja ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon parlamentaarisen selvitysryhmän jäsen. Lisäksi Vikman on Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan puheenjohtaja.

Kiuru on toiminut valtiovarainvaliokunnan hallinto- ja turvallisuusjaoston jäsenenä ja puolustusvaliokunnan varajäsenenä.

Tiedusteluvaliokunnan puheenjohtajaksi on nousemassa kansanedustaja Mika Kari (sd.).

Tiedusteluvaliokunnan tehtävänä on toimia siviili- ja sotilastiedustelutoiminnan parlamentaarisena valvojana. Valiokunta toimii lisäksi suojelupoliisin muun toiminnan parlamentaarisena valvojana.

Eduskuntaryhmämme esittää minua jäseneksi #tiedusteluvalvontavaliokunta´an. #Eduskunta vahvistaa valinnan huomenna. Toimin TiVE:ssa #Kokoomus-ryhmämme vastaavana. Erittäin kiinnostava paikka. Kyseessä siviili- ja sotilastiedustelulakien myötä perustettu uusi erikoisvaliokunta. pic.twitter.com/eUc61L5eQA — Sofia Vikman (@SofiaVikman) June 25, 2019