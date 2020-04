Kokoomus esittää kunnille kriisimiljardia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomuksen eduskuntaryhmä esittää mittavaa pelastuspakettia koronakriisissä kamppaileville kunnille.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Anna-Kaisa Ikonen vaatii, että valtio tekee nopeasti tarvittavat päätökset kuntien auttamisesta.

– Ehdotamme kuntien pelastuspakettia, jolla vahvistetaan kuntien edellytyksiä toimia koronan vastaisessa taistelussa ja varmistetaan, että kuntien tuottamat peruspalvelut voidaan turvata jokaiselle suomalaiselle myös tulevaisuudessa, Ikonen sanoo.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo toteaa, että kuntien ahdinko koronakriisissä on tähän saakka jäänyt liian vähälle huomiolle.

– Kuntia ei saa jättää yksin koronakriisin kanssa. Kustannukset kasvavat, verotulot laskevat ja samalla kunnissa työskentelevät sairaanhoitajat, lääkärit ja opettajat joutuvat venymään äärimmäisiin suorituksiin. Valtiolta tarvitaan nyt selkeä viesti kunnille, että hoidamme tämän yhdessä, hän sanoo.

Paketin euromäärältään suurin esitys on kriisimiljardi, josta puolet ohjattaisiin kuntien ja sairaanhoitopiirien lisäresursointiin.

Toinen puoli miljardia suunnattaisiin kunnille erikseen haettavaksi tukirahaksi, jolla tuetaan kriisistä nousemista.

– Kuntatalous on joutunut vapaapudotukseen koronakriisin myötä. Hallituksen suunnittelema valtionosuusjärjestelmän kautta annettava tuki ei osu maaliinsa tehokkaimmalla mahdollisella tavalla. Kokoomuksen kriisimiljardilla tukea ohjataan sinne, missä kriisin synnyttämä tarve on suurin, Ikonen sanoo.

Kokoomus esittää paketissaan kunnille myös parempaa ohjeistusta ja tukea varautumiseen. Ikosen mukaan tähän asti hallituksen kunnille antama ohjeistus on ollut riittämätöntä ja annetut ohjeet ovat osin yllättäen muuttuneet.

– Valtion on tarjottava kunnille ajantasainen tietopohja ja ohjeistus siitä, miten kuntien peruspalvelut tulee poikkeusolojen aikana järjestää. Linjausten on oltava ennakoitavia erityisesti koulutussektorilla, jossa lukuvuosi lähestyy loppuaan. Kuntien ja sairaanhoitopiirien riittävä varustautumistaso välttämättömien suojavarusteiden osalta on varmistettava, Ikonen sanoo.

Lisäksi kokoomus esittää kuntien roolin kasvattamista yritysten tukemisessa ja panostuksia ennaltaehkäiseviin ja matalan kynnyksen palveluihin, kouluille ja infraan.

– 1990-luvun laman virheet on vältettävä turvaamalla ennaltaehkäisevien ja matalan kynnyksen palveluiden riittävyys koko Suomessa. Akuutin kriisin selättämisen jälkeen on siirryttävä määrätietoiseen 2020-luvun kuntien uudelleenrakentamiseen, Ikonen toteaa.

Kokoomuksenlaatima kuntien pelastuspaketti.