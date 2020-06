Kokoomus: Elpymisrahaston ehdollisuudesta ei voi joustaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomuksen mielestä EU-rahoituksen on oltava vahvasti ehdollista sekä välineiden tarkkarajaisia.

Kokoomuksen eduskuntaryhmä jätti perjantaina suuressa valiokunnassa eriävän mielipiteen hallituksen kannaksi EU:n elpymisrahastoon.

Eriävässä mielipiteessään suuren valiokunnan kokoomusedustajat Anne-Mari Virolainen, Arto Satonen, Sinuhe Wallinheimo, Pia Kauma, Ville Kaunisto ja Matias Marttinen peräävät tiukempaa ehdollisuutta sekä selkeimpiä kriteerejä EU:n elvytysrahaston tuille.

– On aivan selvää, että vahva ja toimintakykyinen EU on Suomen etu. Kokoomuksessa suhtaudumme rakentavan kriittisesti komission esitykseen. Tavoitteenamme on kilpailukykyisempi, yhtenäisempi ja vahvempi Euroopan unioni, kokoomuksen suuren valiokunnan valiokuntavastaava Virolainen toteaa.

Kokoomuksen mielestä EU-rahoituksen tulee olla vahvasti ehdollista sekä välineiden tarkkarajaisia.

Komission esityksen mukaan elpymisvälineen ehdollisuus toteutuisi pääosin eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa. Jäsenmaat laatisivat ohjausjakson suositusten perusteella elpymissuunnitelman. Suunnitelman laatiminen olisi tuen saamisen esitys.

– Rahoitus pitää sitoa talouden rakenteiden uudistamiseen ja kilpailukyvyn parantamiseen, oikeusvaltioperiaatteeseen sekä kestäviin investointeihin. Komission esitys ei riittävällä tavalla aseta tukea saaville jäsenmaille rakenne- ja talouspoliittisia ehtoja, Arto Satonen toteaa.

– EU-tason ratkaisujen tulee kannustaa jäsenmaita rakenteellisiin uudistuksiin ja kilpailukyvyn lisäämiseen. Tarvitsemme lisää kilpailukykyä ja sitä tukevia rakenteellisia uudistuksia. Meidän täytyy löytää keinoja, joilla EU voi kannustaa jäsenvaltiota tekemään niitä, Sinuhe Wallinheimo toteaa.

Pia Kauma muistuttaa, että Suomen pitkäaikainen periaatelinja on ollut, että jokaisen EU-jäsenvaltion täytyy vastata omista veloistaan.

– Euro tarvitsee tuekseen tiukat, mutta yksinkertaisemmat säännöt ja enemmän markkinakuria, hän sanoo.

Ville Kauniston mukaan EU:n velasta ei voi sopia, ellei ole tiedossa, miten se maksetaan pois.

– Suomen tulee neuvotteluissa pitää prioriteettina kestävän takaisinmaksusuunnitelman luomista, hän toteaa.

Kokoomuksen eduskuntaryhmä katsoo, että koronaelvytyksen täytyy painottua niille alueille ja sektoreille, jotka kärsivät koronakriisistä eniten. Tämän pitää myös näkyä niissä kriteereissä, joilla elpymisrahaa jaetaan.

– Elpymisrahaston varoja ei voida käyttää aiemmin syntyneiden rakenteellisten vaurioiden korjaamiseen, vaan niiden käyttö on rajattava koronakriisin aiheuttamiin sosiaalisiin ja taloudellisiin vaurioihin. Jotta rahasto olisi tehokas ja oikeudenmukainen tulee sen tukien kriteerit perustua koronaviruksen aiheuttaman talouskriisin vakavuuteen, kokoomus korostaa.