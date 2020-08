Kokoomus ei sitoudu Veikkauksen monopoliin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Oppositiopuolue siirtäisi peliautomaatit julkisilta paikoilta erillisiin tiloihin.

Kokoomuksen Porin puoluekokoukselle 4.-6. syyskuuta 2020 on tehty viisi eri aloitetta Veikkauksesta ja rahapeleistä Suomessa.

Tampereen Harjun kokoomuksen aloite on ”Pelikoneet julkisista tiloista erillisiin, valvottuihin tiloihin”. Helsingin Edistyskokoomus haluaa rahapelivoittojen elinkaaren vastuulliseksi otsikolla ”Ongelmia ehkäistävä tehokkaammin ja veikkausvoitot ohjattava yleiseen budjettiin”.

Uudenmaan Kokoomusnuorten aloitteessa halutaan rahapelitoiminnan tuottojen kytkyn purkamista ja järjestöjen rahoitusta osaksi normaalia budjettirahoitusta. Karakallio-Kilon kokoomus esittää uhkapelimonopolin poistamista arpajaislaista ja Aurajoen Kokoomusnuoret veikkausvoittojen ja järjestötukien irrottamista toisistaan.

Kokoomuksen puoluehallitus on tehnyt aloitteisiin yhteisen vastauksen, jonka se toivoo riittävän puoluekokoukselle selvitykseksi. Vastauksessa puolue ei sitoudu aiemmalla tiukalla tavalla Veikkauksen monopoliin eikä yksittäisiin vaihtoehtoihin, vaan jättää avoimeksi kannan siihen, miten tulevaisuudessa sääntelyä toteutettaisiin.

Puoluehallitus katsoo nyt myös, että peliautomaatit pitäisi sijoittaa erillisiin suljettuihin tiloihin, joihin pääsisi vain täysi-ikäisiä.

– On vaikeaa tai jopa mahdotonta uskottavasti perustella nykyisen kaltaista (peliautomaattien sijoittelun) laajaa ja avointa tarjontaa. Tämän kysymyksen osalta puoluehallitus painottaa voimakkaasti pelihaittojen minimoinnin näkökulmaa. Rahapelejä on voitava Suomessa pelata jatkossakin myös peliautomaateilla, mutta puoluehallitus katsoo, että ne olisi tulevaisuudessa paras sijoittaa tiloihin,jossa ne ovat suojassa näköyhteydeltä ja joissa on aukottomasti toimiva ikärajavalvonta, kokoomuksen puoluehallitus toteaa.

– Koska Veikkauksen tuotoilla rahoitetaan nykyään hyvin laajasti monenlaista erittäin tärkeää toimintaa, on rakennettava laaja poliittinen yhteisymmärrys siitä, miten ainakin aidosti tarpeellisen toiminnan resurssit voidaan järjestää tilanteessa, jossa tuotot vähintäänkin pienenevät. Puoluehallitus ymmärtää, että hetkellisen rahoituskapeikon yli pääseminensaattaa vaatia valtion tukea.

– Kokonaisuuteen kuuluu tämän lisäksi kansalaisyhteiskunnan omaehtoisten varainhankintakeinojen laajentaminen ja niiden käytön helpottaminen. Tähän liittyy yksityisten rahoituslähteiden mahdollisuuksien tuominen kansalaisyhteiskunnan saataville nykyistä vahvemmin ja siten laajempi valikoima itsenäisen varainhankinnan keinoja käyttöön, mikä olisi myös kansalaisyhteiskunnan alkuperäisen ajatuksen mukaista, puoluehallitus katsoo vastauksessaan.

