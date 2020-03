Kokoomus ei lähde mukaan PS:n välikysymykseen

Petteri Orpon mukaan puolue laatii epäluottamuslauseen sisäministerin toimista.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä jättää keskiviikkona välikysymyksen ”hallituksen turvapaikkapoliittisista linjauksia EU:ssa”. Kyse on muun muassa sisäministeri Maria Ohisalon (vihr.) lausunnoista.

Kokoomuksen eduskuntaryhmä päätti tiistaina, että sen edustajat eivät lähde allekirjoittamaan välikysymystä.

– Kokoomus laatii epäluottamuslauseen hallituksen ulko- ja EU-politiikan linjasta, tai paremminkin sen epäselvyydestä ja puuttumisesta tämän Kreikan rajatilanteen yhteydessä sekä sisäministeri Ohisalon toiminnasta, kokoomusjohtaja Petteri Orpo sanoo.

– Me kävimme hyvin huolella läpi perussuomalaisten (välikysymys)tekstin, ja valitettavasti se pitää sisällään sellaisia linjauksia, joita me emme pysty allekirjoittamaan.

Orpon mukaan ”kokoomus käy oman taistelunsa” oman epäluottamuslauseensa kautta ja omista lähtökohdistaan.

– Tulemme esittelemään selkeät omat ratkaisumme siitä, miten tässä asiassa pitäisi edetä ja mihin olemme hallituksen toiminnassa pettyneitä.

Orpon mukaan meneillään on erittäin vakava tilanne, kun käynnissä on Turkin vaikuttamisyritys EU:iin. Hän sanoo kokoomuksen haluavan, että Suomessa on varauduttu vastaavanlaisiin tilanteisiin ja että EU:ssakin otetaan selkeät voimakkaat kannat.

Kokoomuksen ryhmäjohtaja Kai Mykkänen korostaa kyseessä olevan kansallinen vakava kysymys. Miten Suomi varautuu toimimaan, jos meihin kohdistuu tämäntyyppinen vaikutusyritys?

Mykkänen kiinnittää huomiota pääministerin kyselytunnilla tekemään viittaukseen kokoomuksen valmiusaloitteeseen. Ryhmäjohtaja sanoo heidän vetoavan, että pääministeri lunastaa lupauksensa viedä eteenpäin Suomen valmiutta poikkeustilanteissa.

– Se on meille ykkösasia. Mielellämme teemme siinä yhteistyötä kaikkien kanssa, Kai Mykkänen sanoo.

Kai Mykkäsen mukaan ”tapa jolla perussuomalaiset ovat kirjoittaneet (välikysymyksen) luonnoksen, ilmentää sellaista ajattelua tässä asiassa useissa kohdin, joka kertoo että he ovat eri seurassa suhtautumisessa tiettyihin perusasioihin”. Hänen mukaansa tällainen asia on esimerkiksi sisärajatarkastusten palauttaminen, joka ”on suoraan työttömyyttä Suomessa lisäävää”.

– Lähtökohdat olivat sellaiset, että perusasetelmassa ei ole edellytyksiä.

Aineksia epäluottamukseen hallitusta kohtaan antavat Mykkäsen mukaan erityisesti sisäministerin lausunnot, joissa hän on asettunut vastustamaan Kreikan toimenpiteitä. Myös pääministerin lausunnot ovat olleet epäselviä.

– Hallituksen täytyy ottaa tässä johtajuus ja nähdä, mikä on myös Suomen varautumisen kannalta oikea linja.

Petteri Orpon mukaan PS:n kritiikistä hallituksen linjaa ja toimintaa kohtaan kuitenkin ”olemme hyvinkin samaa mieltä”.

– Hallituksen puheenvuorot ovat olleet erilaisia Brysselissä kuin mitä ne ovat täällä Suomessa ja eduskunnan edessä, Orpo toteaa.

– EU on siunannut yksimielisesti Kreikan toimet. Kaikki ne. Myös sen, että he ovat päättäneet olla ottamatta turvapaikkahakemuksia kuukauteen. Tämä on siunattu, se on yhtenäinen linja, mutta sitten kotimaan tarpeisiin viestitetään (hallituksesta) muuta. Minusta tämä on vakava asia.