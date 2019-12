Kokoomus ei hyväksy Antti Rinnettä hallituksen tunnustelijaksi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Petteri Orpo esittää prosessin lykkäämistä, kunnes pääministerinimi saadaan selville.

Kokoomuksen eduskuntaryhmä käsitteli torstaina iltapäivällä mahdollista tulevan uuden hallituksen muodostamiseen liittyvää ehdotusta.

– Olemme sitä mieltä, että koska olemme tehneet välikysymyksen muutamia päiviä sitten, joka perustui siihen että ei ole luottamusta Antti Rinteen toimintaa kohtaan – näitä asioita ei ole koskaan käsitelty (läpi) – niin silloin hän ei myöskään nauti meidän luottamustamme hallitustunnustelijana, kokoomusjohtaja Petteri Orpo sanoi ryhmäkokouksen jälkeen.

Ennakkotietojen perusteella nykyisen hallituksen puolueet ovat asiaan sitoutuneet. Orpon mukaan kokoomus pysyy asiassa kuitenkin loogisena.

– Sanomme tämän ääneen: hän (Antti Rinne) ei nauti meidän luottamustamme. Hän on joutunut eroamaan sen takia, että on tehty selkeitä virheitä, niitä mistä häntä epäiltiin ei ole käyty läpi – on hyvin loogista että emme hänen nimeämistään hallitustunnustelijaksi kannata.

– Epäluottamus on olemassa, ei ole saatu selvityksiä, välikysymykseen ei koskaan vastattu, hallitus erosi.

Kokoomus ei Orpon mukaan kiistä suurimman ryhmän oikeutta hallitustunnustelijan nimeämiseen.

– Siksi esitämme, että tätä prosessia lykättäisiin, kunnes SDP on valinnut sen henkilön, joka on mahdollinen tuleva pääministeri.

– Toivon että tätä aidosti harkittaisiin.

– Sitä puoltaa myös se, että maahan pitää saada hyvä hallitus. Luottamus rakennetaan sen prosessin myötä. Siksi olisi kaikkien etu, että hallituksen muodostaja olisi alusta lähtien, kun hän lähtee yrittämään hallituksen muodostamista, sama henkilö.

Petteri Orpo sanoo SDP:n ja muiden hallituspuolueiden suuntaan, että ”jos tätä nyt oikeasti ajattelee miltä tämä näyttää, niin eihän tämä hyvältä näytä”.

– Että pääministeri joka on joutunut eroamaan tulisi vetämään uuden hallituksen nimeämistä, Orpo hämmästelee.