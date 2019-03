Kokoomus eduskuntavaaleihin täysillä listoilla

Kokoomuksella on täydet ehdokaslistat kaikissa vaalipiireissä.

– Onnistunut ehdokasasettelu on avainasemassa kaikessa vaalityössä. Eduskuntavaalien osalta on helppo todeta, että ehdokasasettelumme on onnistunut kaikissa vaalipiireissä. Näistä asetelmista kokoomuksen on hyvä lähteä hakemaan ykköspaikkaa vaaleissa, sanoo kokoomuksen puoluesihteeri Janne Pesonen.

Ehdokkaita on 211. Heistä naisia on 45,4 prosenttia ja miehiä 54,5 prosenttia.

Ehdokkaiden keski-ikä on 45,4 vuotta. Nuorin ehdokas on 19-vuotias, vanhin 74. Kokoomuksen ehdokkaista alle 30-vuotiaita on 13,3 prosenttia.

Vaaliliittoja kokoomuksella on kolmessa vaalipiirissä, Lapissa, Oulussa ja Satakunnassa.

Tiedot kokoomuksen eduskuntavaaliehdokkaista päivittyvät osoitteeseen: https://www.kokoomus.fi/eduskuntavaalit