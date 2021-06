Kokoomus avaisi lähijunaliikenteen kilpailua koko maassa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Lähijunaliikenteen kalusto voidaan yhtiöittää kalustoyhtiöille, joiden kautta yritykset vuokraisivat juna- ja vaunukalustoa käyttöönsä.

Kokoomuksen eduskuntaryhmä on hyväksynyt liikennepoliittisen kuntavaaliavauksen, jossa se esittää kilpaillun lähijunaliikenteen tosiasiallista mahdollistamista koko Suomeen.

Kokoomus vaatii lakimuutosta, jossa kaikki paikalliset liikenneviranomaiset (Föli, Vilkku, Linkki, Nysse ym.) saisivat järjestää paikallista lähijunaliikennettä samaan tapaan kuin HSL liikennöi erityisoikeudella nykyään.

– Raiteet mahdollistavat kaupunkirakenteen tiivistämisen ilmastoystävällisesti ja eri seutukuntien kehittämisen koko Suomessa. Lainsäädäntö estää tällä hetkellä HSL:ää lukuun ottamatta seudullisia viranomaisia järjestämästä lähijunaliikennettä. Lakia tulee muuttaa siten, että se sallii HSL:n lisäksi myös muille toimijoille mahdollisuuden järjestää alueellista lähijunaliikennettä, liikennevaliokunnan kokoomusedustaja Matias Marttinen toteaa tiedotteessa.

Kokoomus katsoo, että VR:n kalusto tulee asettaa romutuskieltoon ja lähijunaliikenteen kalusto yhtiöittää kalustoyhtiöille, joiden kautta yritykset voisivat vuokrata juna- ja vaunukalustoa käyttöönsä.

Muusta Euroopasta poikkeavan raideleveyden arvioidaan vaikeuttavan VR:n suomalaisten kilpailijoiden ja kansainvälisten liikenneoperaattoreiden osallistumista vuodenvaihteen jälkeen avautuneeseen vapaaseen rataverkon käyttöön eli niin sanottuun Open Access -malliin.

– Poikkeavan raideleveyden takia olemassa olevaa kalustoa ei voi hankkia helposti esimerkiksi toisesta EU-maasta Suomen raiteille. Tämä suojaa monopolimallin säilymistä, vaikka kilpailu on muodollisesti avattu. Siksi olemassa olevan lähijunaliikenteen kaluston siirtäminen kalustoyhtiöön on tarpeen, ja vanhalle kalustolle on asetettava romutuskielto, kunnes siirtyminen EU-lain mukaisiin kilpailutuksiin alkaa, Marttinen sanoo.

Puolueen vaihtoehtobudjetissa on varattu määräraha lähijunaseisakkeiden rakentamiselle ympäri Suomea. Kokoomus on esittänyt Valtion asuntorahaston pääomien hyödyntämistä tie- ja ratahankkeiden investoinneissa asiantuntijoiden suosittelemalla tavalla.

Uutta elinvoimaa alueille ja kaupunkiseuduille

Kokoomus haluaa laittaa aluille 522 miljoonalla eurolla Koko Suomi Kuntoon -ohjelman, jolla edistetään asumista ja liikennettä tukevia paikallisia hankkeita. Osa määrärahasta ohjattaisiin lähijunaliikenteen uusien seisakkeiden rakentamiseen.

– Yksinkertaisten lähijunaseisakkeiden rakentaminen raiteiden varteen on parhaimmillaan hyvin edullista ja teknisesti helppo toteuttaa. Tämän ei pitäisi muodostua ylitsepääsemättömän kalliiksi. Väylävirasto on toteuttanut 2000-luvulla kustannustehokkaasti useita uusia kevyitä seisakkeita, joiden toteutuskustannukset ovat olleet luokkaa 0,1–0,8 miljoonaa euroa per seisake, Matias Marttinen sanoo.

Kokoomus tavoittelee esityksellä kaupunkiseutujen ja alueiden saavutettavuuden ja elinvoiman vahvistamista. Puolueen eduskuntaryhmä katsoo, että seudullinen joukkoliikennepalvelu saadaan toimivaksi, kun kaikille seudullisille viranomaisille annetaan EU-asetuksen edellyttämä oikeus järjestää ja kilpailuttaa itsenäisesti myös lähijunaliikenne alueellaan. Julkisessa keskustelussa on esitetty liikenteen ulottamista muun muassa seuraaville seuduille:

Lahden seutu

Lappeenranta–Imatra

Oulun seutu

Seinäjoen ja Vaasan seudut

Turun seutu ja Varsinais-Suomi

Kuopion seutu

Jyväskylän seutu

Kouvola–Kotka

Tampereen seutu

Satakunta

Meri-Lappi

Pohjois-Karjala

Etelä-Savo