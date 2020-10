Kokoomus: Autovero poistettava neljän vuoden aikana

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kai Mykkäsen mukaan liikenteen päästöt voidaan saada alas uhraamatta liikkumisen vapautta.

Kokoomus ilmoittaa olevansa sitoutunut puolittamaan liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä. Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtajan Kai Mykkäsen mukaan liikenteen päästöt voidaan saada alas uhraamatta liikkumisen vapautta.

– Aika monella Suomessa on vanhentunut ajatus, että autoilu on ympäristön vihollinen ja että pitää pyrkiä autoilua jotenkin estämään tai vähentämään. Käytännössä mikään merkittävä autoilun vähentäminen ei voi tapahtua Suomessa ilman kohtuutonta kansalaisten arjen vaikeuttamista. Tämä on fakta, Kai Mykkänen sanoi tiedotustilaisuudessa.

Mykkäsen mukaan onneksi meillä on mahdollisuus siirtyä puhtaampaan autoiluun.

– Samalla tietenkin suurimmissa kaupungeissa voidaan joukkoliikenteen osuutta voidaan hyödyntää, mutta jokaiselle suomalaiselle pitää saada mahdollisuus tämän päiväistä uudempaan, turvallisempaa ja puhtaampaan autoon, Mykkänen linjasi.

Suomessa autojen keski-ikä on toistakymmentä vuotta. Tämän vuoden suuri ongelma päästöjen vähentämisen kannalta on Mykkäsen mukaan se, että autokauppa on hyytynyt ja autokanta uhkaa vanhentua entisestään.

– Me haluamme tehdä siihen nopean käänteen. Suomen kansanvälisesti poikkeuksellinen autovero täytyy asteittain poistaa. Neljässä vuodessa me sen tekisimme, Mykkänen sanoi.

Hänen mukaansa ei ole sattumaa, että Suomessa on Pohjois-Euroopan vanhin autokanta ja sitä kautta korkeimmat autoilun yksikköpäästöt.

Mykkänen sanoi, että tällä hetkellä Suomi häviää saksalaisille ja ruotsalaisille tuontiautojen myyjille satoja miljoonia euroja vuodessa autoverojärjestelmän takia.

– Jos autovero poistetaan, on aivan selvää, että kotimaassa tapahtuvan uusien autojen kaupan verotuotto kasvaa sadoilla miljoonilla euroilla vuodessa, Mykkänen sanoi.

Suomesta puhtaan bensan ja dieselin tuottaja

Lisäksi Mykkäsen mukaan Suomen on mahdollista siirtyä bensan tuojasta puhtaan bensan ja dieselin tuottajaksi.

– Hiilidioksidin nappaaminen tehtaan piipusta ja yhdistäminen vetyyn. Siitä on nyt jo tehdashankkeita vireillä, jotka odottavat sitä, kelpaako jakeluvelvoitteeseen puhdas suomalainen bensa tai diesel siihen.

Mykkäsen mukaan tämä on monelle vielä scifiä, mutta jo tällä hetkellä se on arvioitu verottomalta hinnaltaan kilpailukykyiseksi.

– Se voisi hyvin olla kymmenen vuoden päästä yksi keskeinen tapa, jolla autoilun päästöt saadaan puolittumaan ilman, että liikkumisen vapautta uhrataan tai tehdään siitä kohtuuttoman kallista jossain päin Suomea, Mykkänen sanoi.

Suomi uhkaa jäädä tuontiautojen hautausmaaksi

Kokoomus on laatinut kahdeksan keinoa, joilla liikenteen päästöjä voidaan vähentää.

– Autoverotuksen poisto on tärkein, joka meidän mielestä ratkaisee valtaosan ongelmia sekä liikenneturvallisuuden että päästöjen suhteen, kansanedustaja Markku Eestilä sanoi.

Muutos kompensoitaisiin korottamalla ajoneuvoveroa enintään puolet nykyisen autoveron määrästä. Tällä hetkellä autoveron tuotto on noin 750 miljoonaa euroa, joista tuontiautojen osuus on Eestilän mukaan arviolta pari sataa miljoonaa euroa.

– Autovero on jarru, ja se uhkaa tehdä Suomesta tuontiautojen hautausmaan. Ne autot jäävät tänne, Eestilä sanoi.

Eestilän arvion mukaan markkinapsykologia toimii niin, että jos autovero poistetaan, niin uusien autojen kauppa lisääntyy merkittävästi, ja se on piristysruiske suomalaiselle autokaupalle, yhteisöverolle ja työpaikoille.

– Jos ajoneuvoveroon pannaan tietty päästöjen progressio, joka voi olla hyvinkin tiukka, niin loppujen lopuksi me saatamme voittaa. Ei valtio hirveästi häviä, vaan voi käydä jopa päinvastoin, Eestilä näkee.

Suomesta ei nykyisin myydä ulkomaille juuri lainkaan autoja, mutta Eestilä näkee, että autoveron poiston myötä Suomella olisi mahdollisuus viedä autoja ulkomaille.

Autoveron poiston lisäksi kokoomus esittää muun muassa työsuhdeautoilun verotusarvo porrastamista jyrkästi päästöjen mukaan ja nopeiden raideyhteyksien rakentamista tukemalla hankeyhtiöitä vähintään kahdella miljardilla.