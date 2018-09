Kokoomus äänestää hallituksen luottamuksen puolesta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ryhmäjohtaja Kalle Jokisen mukaan eduskuntaryhmän päätös oli yksimielinen.

Kokoomuksen eduskuntaryhmä edellyttää, että kokoomuksen kansanedustajat äänestävät hallituksen luottamuksen puolesta.

– Kokoomuksena me katsomme tätä kokonaisuutta myös hallitustyön näkökulmasta. Meille tämä näyttäytyy mitä vahvimmissa määrin hallituksen luottamuskysymyksenä, ja me tulemme äänestämään hallituksen luottamuksen puolesta, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo sanoi toimittajille kokoomuksen eduskuntaryhmän kokouksen jälkeen.

Orpo sanoi, että kokoomuksen eduskuntaryhmä kävi asiasta pitkän keskustelun, eikä kokoomus hyväksy tapaa, jolla Soini on toiminut. Orpon mukaan Soinin tekemisiin on puututtu ja oikeuskansleri on tarkentanut lausunnossaan, että ulkoministerin tulee olla erittäin tarkka toiminnassaan, jotta Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisesta linjasta ei tule epäselvyyttä.

Orpon mukaan Soini on luvannut ottaa oikeuskanslerin lausunnon vakavasti, ja asia on loppuunkäsitelty hallituksessa.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kalle Jokinen sanoi, että naisten oikeuden ja oikeus aborttiin on kokoomuksen ryhmälle selkeä asia.

– Nyt ei keskustella eikä olla päättämässä aborttioikeudesta. Se asia on ratkaistu jo vuosikymmeniä sitten. Nyt tässä on kysymys opposition verhoamasta hallituksen luottamuskysymyksestä, ja kokoomuksen ryhmä oli yksimielinen, että olemme hallituksen takana tässä tilanteessa, Jokinen sanoi.

Sirén ei aio äänestää Soinin luottamuksen puolesta

Useat kokoomuksen naiskansanedustajat ovat tänään sanoneet julkisuudessa, että eivät voi äänestää ulkoministeri Timo Soinin (sin.) luottamuksen puolesta. Ryhmäkokoksen jälkeen kansanedustaja Saara-Sofia Sirén pitäytyi edelleen kannassaan.

– Ryhmässä oli näkemys, että kysymys on luottamuksesta hallitukseen, mutta minun vastaukseni on sama: en voi äänestää Soinin luottamuksen puolesta, Sirén sanoi.

Hän ei lähtenyt arvailemaan muiden kokoomuslaisten kantoja. Sirénin mukaan kokoomus suhtautuu aiheeseen hyvin vakavasti ja ryhmäkokouksessa käytiin asiasta ”todella tiukkasanaista keskustelua” tänään ja viime viikolla.

SDP esitti tänään epäluottamuslausetta Soinille ja vihreät kannattivat esitystä. Soinin luottamuksesta äänestetään huomenna perjantaina kello 13.