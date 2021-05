Kokoomuksen varapuheenjohtaja: Minulle SDP ei enää ole työväenpuolue

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustaja Elina Valtosen mukaan surullisinta on, että työttömät on unohdettu kokonaan.

Kokoomuksen varapuheenjohtaja, kansanedustaja Elina Valtonen ei pidä SDP:tä enää työväenpuolueena. Hallituksen kehysriihen päätökset menokehysten ylittämisestä ja työllisyyskeinojen unohtaminen ovat keränneett laajaa kritiikkiä myös valtiovarainministeriöstä (VM) ja talouspolitiikan arviointineuvostosta.

– Minulle SDP ei enää ole työväenpuolue. Kehysriihessä nähtiin viimeistään, että tämän porukan ainoa työllisyyskeino on työllistää työryhmiä, Valtonen toteaa.

– Surullisinta tässä on, että työttömät on unohdettu kokonaan. Kannustinloukuissa kamppailevat ihmiset jätettiin yksin.

– Hyvinvointivaltion rahoituspohjan rapauttaminen iskee ennemmin tai myöhemmin aina heikko-osaisimpiin. Hallitus on hakenut menotasonsa vauraista maista kuten Ruotsista, mutta sen rahoituspohja on jäämässä heikoimpien joukkoon, Valtonen ennustaa.

Valtonen pitää harhaanjohtamisena sitä, että hallitus kertoo tavoittelevansa 100 000 työpaikkaa, mutta samalla tekee keinoja vain 10 000 edestä, kuten VM:n virkamiesarvio kuuluu.

– SannaMarinin (sd.) hallitusta on jo pitkään näyttänyt kiinnostavan enemmän se, miltä asiat näyttävät kuin miten ne ovat tai varsinkaan, mihin ne ovat menossa. Vastuu ja ennakointi puuttuvat, Valtonen sanoo.

Valtonen kiinnittää huomiota myös siihen, ettei hallitus edistä kassoista riippumatonta työttömyysturvaa, vaikka sille olisi kansan keskuudessa ja yli puoluerajojen laaja tuki. Ansiosidonnainen rahoitetaan veroista ja työttömyysvakuutusmaksuista, joita maksavat kaikki, mutta edun saavat vain kassan jäsenet.

– Erityisen surkeaa on, ettei hallitus selkeästi meinaa edistää yleistä ansiosidonnaista lainkaan. Hallitusohjelmaan on näköjään tehty siitä vain korulause, jotta voidaan poseerata tekemättömyyden edessä.

– Miten hallitus selittää tämän ravintolatyöntekijälle, joka on muutenkin kärsinyt koronasta eniten?

– Erityisesti ravintola-ala on joutunut elämään yli vuoden jatkuvassa epävarmuudessa, ja tilanne on edelleen surkea. Monella yrityksellä kassa on tyhjä, ja kireät rajoitukset kuristavat elinkeinoa, Valtonen sanoo.