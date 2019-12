Atte Kaleva: Kokoomuksen valinta

Atte Kaleva on yrittäjä, sotatieteiden maisteri, kapteeni evp., varakansanedustaja ja Helsingin kaupunginvaltuutettu. Kaleva on kokoomuksen eduskuntavaaliehdokas Helsingissä.

On muodostettava selkeästi oikeistolainen, sivistysporvarillinen vastavoima punavihreälle blokille.

Arvostamani konkaripoliitikko Osmo Soininvaara pohtii blogissaan hallitustilannetta keskustan surkean gallup-kannatuksen valossa. Samalla Soininvaara analysoi uutta poliittista tilannetta: ”Suomessa ei käytännössä voi muodostaa hallitusta ilman, että jompikumpi, vihreät tai perussuomalaiset ovat siinä mukana.”

Olen tästä asiasta Soininvaaran kanssa täysin samaa mieltä. Perinteinen vasemmisto-oikeisto -jakolinja on menettämässä merkitystään poliittisessa kentässä. Tilalle on tullut urbaanin suvaitsevaiston ilmastoa, ihmisoikeuksia ja kivapuhetta korostava ’meillä on unelma’ -blokki ja sitä vastustamaan noussut kansalliskonservatiivinen, niin sanottuja perinteisiä arvoja korostava rintama, jonka keulakuvaksi itsensä on taitavasti profiloinut Jussi Halla-aho.

Tämä uusi blokkijako ei rajoitu vihreisiin ja perussuomalaisiin, vaan näkyy selvästi myös muissa puolueissa. Sanna Marinin SDP ja Li Anderssonin vasemmistoliitto asemoituvat selkeästi cityvihreään blokkiin, ja tämä tahraa niiden mukaan hallitukseen lähteneen keskustan pyrkimystä pysyttäytyä jakolinjojen ulkopuolella. Kokoomuksessa blokkirajojen mukainen sisäinen kahtiajako on jyrkkä ja ilmenee selkeimmin juuri siinä, kumman puolueen kanssa haluttaisiin mieluummin hallitukseen, perussuomalaisten vai vihreiden.

Soininvaaran mukaan kokoomuksen olisi tietenkin syytä valita yhteistyö vihreiden kanssa. Hän toteaa: ”Helsinkiä on johdettu pitkään kokoomuksen ja vihreiden yhteistyöllä. Se on Helsingissä varsin tuloksellista. Isompia ja pienempiä erimielisyyksiä on toki ollut. Ne ovat yleensä päätyneet vihreiden voittoon, joten älkäämme murehtiko niistäkään.”

Minulle valinta on selvä. Suurimmat erimielisyydet kokoomuksen ja perussuomalaisten välillä eivät suinkaan liity maahanmuuttoon tai monikulttuurisuuteen, vaan ne ilmenevät suhtautumisessa EU- ja Venäjä-politiikkaan. Uskon, että yhteinen sävel on kuitenkin huomattavasti helpommin löydettävissä perussuomalaisten kanssa ulkopolitiikan kysymyksistä kuin vihreän blokin kanssa talouskysymyksistä.

Soininvaara on aivan oikeassa todetessaan, että yhteistyö vihreiden kanssa Helsingissä on yleensä johtanut vihreiden voittoon. Kokoomuksen on nyt korkea aika ryhdistäytyä, liian kauan jatkuneen nami-nami -politiikan aika on ohi. Meidän on uskallettava kirkastaa ideologinen linjamme ja muodostaa selkeästi oikeistolainen, sivistysporvarillinen vastavoima punavihreälle blokille. Keskustan virheitä emme halua toistaa.

Atte Kaleva Atte Kaleva on yrittäjä, sotatieteiden maisteri, kapteeni evp., varakansanedustaja ja Helsingin kaupunginvaltuutettu. Kaleva on kokoomuksen eduskuntavaaliehdokas Helsingissä.