Kokoomuksen Saara-Sofia Sirén: Huonoin vaihtoehto on, ettei sotelle tehdä mitään

Kansanedustajan mukaan keskustelulle on tilaa.

– Rautalankaa sotesta: Huonoin vaihtoehto on, ettei sotelle tehdä mitään. Uudistus tarvitaan, kokoomuksen kansanedustaja Saara-Sofia Sirén tviittaa.

Hän muistuttaa, että valinnanvapaus on vasta tulossa käsittellyyn ja tilaa keskustelulle on.

– Epäkohtia saa ja pitää nostaa esiin. Tehdään mahdollisimman hyvä. Äänestyksiin vielä aikaa, Sirén toteaa.

Häneltä kysytään tviitin kommenttiketjussa, kummasta on enemmän haittaa: ”uudesta viivästyksestä vai huonosta uudistuksesta, jonka korjaaminen on monimutkaista”.

– Uudistus tarvitaan joka tapuksessa. Täydellinen malli lienee mahdottomuus, mutta mahdollisimman hyvä pitäisi yrittää saada, Sirén vastaa.

Hänen mukaansa korjauksia tarvitaan varmasti jälkikäteen, vaikka sote-malli olisi mikä, koska kokonaisuus on niin valtava ja monimutkainen.

Nykymallin uudistamisen tarpeesta vallitsee kuitenkin kansanedustajan mukaan yksimielisyys.

Rautalankaa sotesta: Huonoin vaihtoehto on, ettei sotelle tehdä mitään. Uudistus tarvitaan. Valinnanvapaus on vasta tulossa käsittelyyn. Meillä on tilaa keskustelulle. Epäkohtia saa ja pitää nostaa esiin. Tehdään mahdollisimman hyvä. Äänestyksiin vielä aikaa. #mielipide #sote

— Saara-Sofia Sirén (@saarasofia) March 7, 2018