Kokoomuksen puoluesihteeri: Arvokysymyksissä oltava liikkumavaraa

Sosiaalireformistiksi tunnustautuva Kristiina Kokko painottaa, etteivät sosiaaliset uudistukset ole vasemmiston yksinoikeus.

Keskustaoikeisto on kokoomuksen puoluesihteerin Kristiina Kokon mielestä puolueelle jatkossakin luonteva ja hyvä paikka tehdä politiikkaa.

– Sen sijaan on selvää, että konservatiivi–liberaali-akselilla jäseniä ja kannattajiamme on laidasta laitaan ja hyvä niin. Kaikki he ovat meille arvokkaita, Kokko painottaa Nykypäivä-lehdessä julkaistussa haastattelussa.

Uusi puoluesihteeri korostaa, että kokoomuksessa on tilaa eri tavalla ajatteleville ja monesti esimerkiksi arvokysymykset voivat olla ihmisille hyvin yksilöllisiä ja henkilökohtaisia.

– Jos näissä ei olisi liikkumavaraa, minusta se ei olisi rehellistä poliittisen liikkeemme ytimelle: yksilönvapaudelle ja vapaudelle ajatella etenkin monista arvokysymyksistä omantunnonvapauteen nojaten.

Kokko korostaa myös, että jos kokoomus haluaa olla iso kansanliike, sen on kyettävä puhuttelemaan hyvin monenlaisia ihmisiä.

Sinua pidetään sosiaalireformistina. Mitä sanot tähän?

– Olen tyytyväinen ja määrittelen itsekin itseni mielelläni sosiaalireformistiksi. Sehän on lähellä myös kokoomuksen pitkää, historiallista traditiota, jossa tehdään sosiaalisia uudistuksia ja parannetaan yhteiskunnan vähäosaisimpien ihmisten elämää.

Kokko korostaa, etteivät sosiaaliset uudistukset ole vasemmiston yksinoikeus sen enempää kuin talouspolitiikka kokoomuksen tai ilmasto- ja ympäristöpolitiikka vihreidenkään.

– Minusta tämä (sosiaalireformismi) ei liity vasemmisto–oikeisto-asetelmaan lainkaan. Kokoomuksen pyrkimyksenä on muuttaa maailmaa paremmaksi, mutta sosiaalisesti kestävällä tavalla. Se, että kannamme huolta koko väestöstä, on ihan meidän perusarvoissa. Se ei ole meiltä koskaan puuttunut emmekä ole sitä antaneet pois.

Kokon mielestä tutkimusten valossa näyttää myös siltä, että ”oikeistopolitiikka on jäämässä aika paljon kokoomukselle”, kun muut puolueet ovat ottaneet askeleita sieltä pois.

Kokoomuksen sisältä kuulee kuitenkin tämän tästä näkemystä, että oikea laita vuotaa perussuomalaisiin. Mitä sanot tähän?

– Tämän hetken analyysitiedon valossa näyttää siltä, että liikettä kokoomuksesta perussuomalaisiin ei tapahtunut juuri enää vaaleissa 2019. Tai se oli selkeästi vähäisempää kuin 2015.

Kokko viittaa myös arvotutkimuksiin, joiden perusteella perussuomalaiset ei näyttäisi olevan erityisen oikeistolainen puolue, konservatiivipuolue kylläkin. Yhteiskunnassa, jota hallitsee enenevässä määrin perussuomalaisten ja vihreiden välinen identiteettitaistelu, kokoomus profiloituu Kokon mielestä parhaiten olemalla ”rohkeasti oma itsensä”.

