Kokoomuksen puoluehallitus koolle aamuksi – kuntavaalien siirto pöydällä

Verkkouutisten tietojen mukaan vaihtoehto on todellinen.

Oikeusministeriö on esittämässä kuntavaalien siirtoa kesään. Verkkouutisten tietojen mukaan vaihtoehto on todellinen.

Kokoomuksen ylimääräinen puoluehallitus on kutsuttu koolle ja agendalla on kuntavaalien siirto. Pohjalla on oikeusministeriön esitys kuntavaalien siirrosta huhtikuulta kesäkuulle. Perusteena on vakava koronavirustilanne.

Kokoomuksen kannan siirtoon määrittelee puoluehallitus, joka on kutsuttu koolle pikaisesti huomisaamuksi kello 9.

Kuntavaalien mahdollisesta siirrosta kertoi ensin Iltalehti.