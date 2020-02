Kokoomuksen poliisiedustajat: Hallituksen herättävä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustajat pitävät Poliisijärjestöjen Liiton jäsenkyselyn tuloksia hälyttävinä.

Kyselyn mukaan Suomen Poliisijärjestöjen Liitto SPJL:n jäsenistä noin seitsemän kymmenestä on kokenut työuupumusta vähintään muutaman kerran vuodessa ja lähes puolet on ainakin toisinaan harkinnut alan vaihtamista. Noin kuusi kymmenestä arvioi, ettei ehdi hoitaa työtään riittävällä tarkkuudella.

– Tulokset ovat hälyttäviä, mutta valitettavasti eivät yllättäviä. Hallituksen on herättävä poliisien arjen todellisuuteen ja vastattava arjen ammattilaisten huoleen. Nyt alkaa olla viimeinen hetki tehdä korjaavat liikkeet, Kari Tolvanen sanoo.

Kyselyssä selvisi myös, että 85 prosenttia vastanneista poliiseista on sitä mieltä, ettei hallitusohjelmaan kirjattu poliisien määrän lisäys 7 500:ään poliisiin riitä takaamaan suomalaisten turvallisuutta. Myös kokoomuksen poliisiedustajat pitävät hallituksen tavoitetta liian alhaisena.

Tolvanen toteaa, että viime hallituskaudella suunta käännettiin ja poliisien määrää saatiin pitkästä aikaa nousuun.

– Odotukset tältä vaalikaudelta olivat myös toiveikkaat vielä ennen vaaleja, jolloin kaikkien eduskuntapuolueiden edustajat antoivat Helsingissä 5. huhtikuuta turvallisuuslupauksen kasvattaa poliisien määrä 7 850 henkilötyövuoteen tämän vaalikauden aikana. Kun vaalit oli käyty, otti hallitus kuitenkin tavoitteekseen poliisien määrän nostamisen vain 7 500 henkilötyövuoteen. Se ei kerta kaikkiaan riitä pitkien etäisyyksien maassa, jossa turvallisuusuhat jatkuvasti monipuolistuvat, hän sanoo.

Kokoomusedustajat Tolvanen, Marko Kilpi ja Kalle Jokinen muistuttavat, että Suomessa on tälläkin hetkellä työttömiä poliiseja, jotka olisi palkattavissa poliisin palvelukseen nopeallakin aikataululla.

– Viime vaalikaudella hallitus nosti poliisikoulutuksen opiskelijamäärät tappiinsa. (Sanna) Marinin (sd.) hallitus ei ole työllistänyt kaikkia poliisikoulusta valmistuneita, mikä on johtanut siihen, että tällä hetkellä 66 poliisia on ilman virkaa. Heidät on mahdollista työllistää välittömästi helpottamaan poliisien tilannetta, kunhan vain poliittinen tahto löytyy, Kilpi toteaa.

Poliisiedustajien mukaan kokoomuksella on oma, vastuullinen vaihtoehtonsa poliisin henkilöstö- ja resurssipulan ratkaisemiseksi.

– Kokoomus on sitoutunut siihen, että poliisin henkilötyövuosimäärä nostetaan nykytasolta noin tuhannella poliisilla yli 8 000 henkilötyövuoteen. Tavoitteeseen pääsemiseksi Kokoomus esitti vaihtoehtobudjetissaan eduskuntapuolueista suurinta, 55 miljoonan euron pysyvää lisäystä poliisin määrärahoihin. Tarpeeseen poliisien määrän merkittävästä lisäämisestä on herättävä nyt myös hallituksessa, Jokinen sanoo.