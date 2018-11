Mia Laiho: Lasten turvallisuudesta ei saa tinkiä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustajan mukaan lasten oikeuksien parantaminen pitää ottaa voimakkaasti esille seuraavassa hallitusohjelmassa.

Kokoomuksen kansanedustaja, Lastenliiton hallituksen puheenjohtaja Mia Laiho peräänkuuluttaa jokaisen lapsen oikeutta turvalliseen elämään.

Turvallinen lapsuus on yksi kokoomuksen tiistaina julkaisemasta lapsi- ja perhepoliittisen ohjelman seitsemästä kärkiteemasta.

Yhtenä toimenpiteenä ohjelma esittää raskaana olevien äitien päihdehoitoon pääsyn helpottamista.

– Odottavien äitien päihderiippuvuus on vakava asia, sillä siitä voi aiheutua lapselle kehityshäiriöitä, kehitysviivästymiä ja vaikeaa kehitysvammaisuutta. Päihderiippuvaiset äidit olisi löydettävä jo varhaisessa vaiheessa ja annettava heille tukea päihteistä vieroitukseen.

– Tarvittaessa pitää olla mahdollisuus myös tahdonvastaiseen hoitoon, jos vahvasti päihteistä riippuvainen raskaana oleva nainen ei sitä itse ymmärrä, ja tila vaarantaa sikiön kehityksen, Mia Laiho toteaa tiedotteessa.

Laiho on erityisen tyytyväinen ohjelman esitykseen, että kaikilta lasten kanssa työskenteleviltä on selvitettävä rikostausta. Laiho on tehnyt samasta asiasta lakialoitteen muutama viikko sitten.

– Lapsen kanssa voi nykytilanteessa päätyä työskentelemään henkilö, jolla on rikostaustaa lapsiin kohdistuvissa seksuaalirikoksissa. Niin ei voi jatkua. Lastemme turvallisuudesta ei saa tinkiä, Laiho vaatii.

Laiho pitää tärkeänä, että ohjelmassa on otettu tiukka linja perhe-ja lähisuhdeväkivaltaan ja kiusaamiseen. Jokaisella lapsella on oikeus elää turvallisessa ympäristössä ilman pelkoa tulla kaltoin kohdelluksi fyysisesti tai henkisesti.

– Turvakotiverkon riittävyyden varmistaminen ja niiden kehittäminen myös nuorten tarpeisiin on tervetullut lisäys.

– Jokaisella lapsella tulee olla oikeus turvalliseen elämään raskausajasta lähtien. Lasten oikeuksien parantaminen tulee tämän ohjelman myötä vahvasti näkyväksi seuraavassa hallitusohjelmassa.