Mia Laiho ja Kari Tolvanen: Liityntäpysäköintiä parannettava

Ilman riittäviä parkkipaikkoja raideliikenteen varressa joukkoliikenne ei ole houkutteleva vaihtoehto yksityisautoilulle.

Kokoomuksen kansanedustaja Mia Laiho on jättänyt talousarvioaloitteen määrärahan lisäämisestä liityntäpysäköinnin parantamiseksi. Kokoomuksen kansanedustaja ja liikenne- ja viestintävaliokunnan valiokuntavastaava Kari Tolvanen on allekirjoittanut Laihon lakialoitteen.

Uudellamaalla raideliikenteen varressa on Laihon ja Tolvasen mukaan huutava tarve liityntäparkkipaikoille. Niiden lisäämiseksi valtion tuki on heidän mielesyään välttämätöntä. He muistuttavat, että ilman riittäviä liityntäparkkipaikkoja joukkoliikenne ei ole houkutteleva vaihtoehto yksityisautoilulle.

Liityntäpysäköinnillä tarkoitetaan joukkoliikenteen asiakkaille tarkoitettua pysäköintiä lähellä julkisen liikenteen asemia tai pysäkkejä. Liityntäpysäköinti on pääsääntöisesti maksutonta. Sen tarkoituksena on sujuvoittaa liikennettä vähentämällä keskusta-alueiden ruuhkia joukkoliikenteen käytön lisääntyessä.

– Riittävä liityntäpysäköinti on tärkeää toimivan julkisen liikenteen varmistamiseksi. Liityntäpysäköinti lisää joukkoliikenteen käyttöä, ja sitä kautta tukee niin ilmastotavoitteisiin pääsyä kuin myös vähentää kaupunkialueiden ruuhkia. Arjen sujuvuuden kannalta liityntäpysäköintipaikkoja tulee olla riittävästi, jotta niitä myös käytetään, toteavat Laiho ja Tolvanen tiedotteessa.

Pääkaupunkiseudun liikenneratkaisut vuoteen 2050 saakka määrittelevässä MAL 2019 -suunnitelmassa todetaan, että kustannusarvio tarvittaville 6700 uudelle pyöräpaikalle ja 3800 autopaikalle vuoteen 2025 mennessä on 80 miljoonaa euroa.

Laiho ja Tolvanen vaativat kyseistä summaa lisättäväksi ensi vuoden talousarvioon liityntäpysäköintipaikkojen rakentamiseksi.

– Jos pääkaupunkiseudulla todella halutaan lisätä joukkoliikenteen käyttöä, on välttämätöntä, että joukkoliikenneyhteydet vastaavat ihmisten arjen liikkumistarpeisiin ja liikennepysäköintipaikkoja on riittävästi, he painottavat.

Laihon mukaan tilanne on monissa liityntäparkeissa se, että paikkoja on minimaalisen vähän ja ne riittävät vain aamun varhaisimmille töihinlähtijöille.

– Kun on vienyt lapsen päiväkotiin, liityntäparkin paikat ovat jo täynnä. Yhtälö on tällöin käytännössä mahdoton, hän toteaa.