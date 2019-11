Kokoomuksen Marko Kilpi: Poliiseja liian vähän, määrää nostettava

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vaihtoehtobudjetissa on kansanedustajan mukaan merkittävä sijoitus isänmaan turvallisuuteen.

Kansanedustaja Marko Kilven (kok.) mukaan suomalainen poliisi on huippuosaaja ja koulutus maailman kärkeä.

– Mutta laatukaan ei yksin riitä, jos poliisien määrä on niin vähäinen, että lakisääteisiä tehtäviä jää hoitamatta, hän huomauttaa tiedotteessa.

Kokoomuksen vaihtoehtobudjetissa ollaan nostamassa poliisien määrää Suomessa vähintään 8000:een. Suomessa poliiseja on tällä hetkellä noin 7350.

– Ehdotamme 55 miljoonan euron pysyvää lisäystä poliisin määrärahoihin. Se on 5 miljoona enemmän kuin esimerkiksi perussuomalaisten vaihtoehtobudjetissa. Hallitus puolestaan tavoittelee poliisien määrän nostoa 7500:aan vuoteen 2022 mennessä, mutta hallituksen julkisen talouden suunnitelman mukaan rahoitus ei riitä tavoitteen täyttymiseen, Kilpi toteaa.

Suomessa on 1,3 poliisia tuhatta asukasta kohti. Kilven mukaan jopa Islannissa on 1,9 poliisia tuhatta asukasta kohti, ja ensi vuonna tuo luku tulee nousemaan 2,1 poliisiin tuhatta asukasta kohti.

– Ruotsissa tuo luku on niinkin suuri kuin 2,4 ja siellä poliisien määrää tullaan lisäämään rajusti, Kilpi toteaa.

Valtiontalouden tarkastusviraston selvityksen mukaan liikennevalvontaa on jätetty merkittävästi tekemättä, koska liikennepoliisit ovat joutuneet hoitamaan kiireellisiä hälytystehtäviä.

Kilpi muistuttaa, että 100 000 poliisitehtävää jää vuosittain hoitamatta, koska ei ole ketään tehtäville lähettää. Työuupumus on hänen mukaansa varsinkin tutkinnan puolella kasvanut poliisien ammattitaudiksi, ja juttupinot ja tutkinta-ajat sen kuin kasvavat.

– Poliisin kroonisesta resurssin puutteesta johtuva syöksykierre on kertakaikkisesti pysäytettävä. Kokoomuksen vaihtoehtobudjetissa on merkittävä sijoitus isänmaan turvallisuuteen ja se on samalla suomalaisen poliisin pelastus, Kilpi painottaa.