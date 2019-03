Kokoomuksen Mari-Leena Talvitie: Taloudesta vahvat näytöt

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustajan mukaan hänen puolueensa on saanut asioita kestävämmälle tielle.

Uudessa HS-gallupissa kokoomuksen kannatus on 18,1 prosenttia. Aiemmissa viime aikojen gallupeissa kokoomukselle mitattiin 17,3 (Yle 7.2.2019), 18,6 (HS 21.2.2019), 18,1 (Alma 4.3.2019) ja 16,2 (Yle 7.3.2019), joten nähtävissä on nousua puolueen kannatusta tammi-helmikuussa koetelleen hoitajakeskustelun jälkeen.

Helsingin Sanomissa kokoomuksen kansanedustaja Jukka Kopra sanoo, että ”nyt näyttää paremmalta, mutta epäonnistuneen hoitajamitoituskeskustelun takia olemme takaa-ajajia. Kannatus varmasti nousee, mutta on eri asia, kuinka paljon se ehtii nousta”.

Kokoomuksen varapuheenjohtaja kansanedustaja Mari-Leena Talvitie sanoo puolueensa eduksi vahvoja näyttöjä talouden osaamisesta.

– Me teemme vastuullisesti niitä kestäviä ratkaisuja. Emme lupaa kaikille kaikkea. Me ajattelemme, että työllisyyden täytyy nousta sinne 75 prosenttiin, että voidaan ajatella veronkevennyksiä, eikä vain palkansaajille vaan myös yrittäjille. Tähdennän uskoa ihmiseen – se on yhteiskunnan ja ympäristön ja ihmisen ja teknologian tasapaino, Mari-Leena Talvitie sanoo.

Talvitie muistuttaa Suomessa oltavan nyt tilanteessa, jossa työllisyys ja talous ovat kasvaneet.

– Olemme saaneet monet asiat tielle, joka on kestävämpi ja vastuullisempi. Jos mietitään 2020-lukua, niin yhä enemmän vaikuttaa Suomen menestykseen se, miten me täällä osaamme asioita ja teemme kestäviä ja järkeviä ratkaisuja, ja miten ne ovat sellaisia että myös meidän taloutemme pysyy tasapainossa, Talvitie sanoo.

– Minä näen, että kokoomuksen resepti siitä miten otetaan ihminen huomioon, uskotaan ihmiseen, annetaan kannustimia, annetaan mahdollisuuksia valita niin että yhteiskunta luo sekä verotuksen että kannustimien kautta mahdollisuutta yrittää ja opiskella ja tehdä työtä ja asua ja elää, Naantalista Kemijärvelle ja Kuusamosta Turkuun, on toimiva.

Mari-Leena Talvitien mielestä ”meillä on ymmärrystä niistä arjen asioista, joita voidaan myös valtion puolelta kannustaa”.

– Annetaan kannustimia, annetaan vastuuta, uskotaan ihmiseen ja sitä kautta tehdään kestäviä ratkaisuja, hän kuvailee puolueensa linjaa vaalikamppailussa.