Kokoomuksen kisassa etsitään Suomen parasta kesäkaupunkia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustaja Jaana Pelkosen mukaan tarkoituksena on selvittää, mikä kaupungeissa ihastuttaa ja vihastuttaa.

Kokoomus järjestää kaupunkipoliittisen ohjelmatyön käynnistämiseksi #munhuudit, #sunhuudit -kesäkisan, jossa etsitään Suomen parasta kesäkaupunkia. Kesäkisaa järjestävän kokoomuksen kunta- ja kaupunkipoliittisen verkoston puheenjohtaja, kansanedustaja Jaana Pelkonen haluaa kisan avulla nostaa esiin kaupungistumisen teemoja.

– Me kokoomuslaiset haluamme tarttua kaupungistumista sarvista. Tahdomme selvittää mikä ihmistä innostaa, ihastuttaa ja vihastuttaa kaupungissa, Pelkonen toteaa tiedotteessaan.

– Suomalaiset ovat kotikaupungeistaan ylpeitä. Usein myös jäämme ihastelemaan muiden kaupunkien saavutuksia. Haluammekin kuulla, mikä tekee kaupungeistamme parhaita ja sen myötä nostaa näiden kaupunkien profiilia, hän jatkaa

Kesäkisaan voi osallistua kuka tahansa. Vastauksia kerätään sosiaalisen median ja kokoomuksen nettisivujen kautta, joiden perusteella paras kesäkaupunki valitaan.

– Osallistuminen on tehty mahdollisimman helpoksi. Käytämme sosiaalisessa mediassa #munhuudit-tagia kotikaupunkeja sekä #sunhuudit–tagia muiden kaupunkien ihastelua varten. Näiden avulla pystymme keräämään vastaukset kokoon Instagramista, Twitteristä sekä Facebookista. Parhaat kaupungit valitaan vastausten perusteella elokuussa, Jaana Pelkonen sanoo.

Idea kisaan syntyi Pelkosen mukaan halusta saada ihmisten mielipiteet oikeastu mukaan ohjelmatyön kehittämiseen.

– Päätöksenteossa on tärkeää tietää, mitä hyvää, ja toisaalta mitä kehitettävää kaupungeissamme on. Haluamme kisan myötä löytää positiivisia asioita, joita myös muut kaupungit voivat mahdollisesti hyödyntää. Kaupungistuminen on tosiasia, kaupunkien kehittäminen ja vahva toimijuus ovat tärkeitä koko Suomen kehityksen kannalta.

Kokoomuksen kaupunkipoliittista ohjelmaa työstää puolueen kunta- ja kaupunkipoliittinen verkosto. Pelkonen sekä Hämeenlinnan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sari Rautio valittiin verkoston puheenjohtajiksi kokoomuksen puoluekokouksessa.

Sihteerinä verkostossa toimii Jyväskylän kokoomusopiskelijoiden puheenjohtaja Eelis Loikkanen. Verkostoon kuuluu yli 1 200 jäsentä. Sen kautta on mahdollisuus vaikuttaa suoraan puolueen poliittisiin linjauksiin.