Kokoomuksen kansanedustajat: Oppositiolta kylmää kyytiä vanhuksille

Kokoomus on esittänyt hoivatakuuta vanhustenhoitoon.

– Opposition lakiesitys hoitajamitoituksesta on ikäihmisten hoivaa eriarvoistava, ja puolet vanhuspalveluja käyttävistä ikäihmisistä on sivuutettu kokonaan, kokoomuksen kansanedustajat Sari Sarkomaa ja Mia Laiho toteavat tiedotteessaan.

Kokoomuksen viime vuoden lopulla julkaistussa senioriohjelmassa esitetään vanhuspalvelulain sitovuuden lisäämistä ja sen osana hoivatakuuta. Hoivatakuu toisi nykyistä sitovammat määräajat hoitoonpääsyyn, riippumatta hoitopaikasta tai siitä, onko vanhuksella hänen oikeuksistaan huolehtivia omaisia.

– Oppositio sen sijaan on esittänyt mekaanista 0,7 hoitajamitoitusta pelkästään ympärivuorokautiseen hoitoon ja jättänyt kylmästi syrjään sen vakavan tosiasian, että myös kotihoidossa on huutava pula hoitajista. Kotihoidon varassa olevien ikäihmisten kunto on entistä huonompi ja yhä useampi heistä on muistisairas, Sari Sarkomaa ja Mia Laiho toteavat.

– Kokoomus haluaa huolehtia siitä, että hoitajia on riittävästi myös kotihoidossa ja omaishoitajien tukena, he jatkavat.

Kansanedustajien mukaan yksittäisenä toimena opposition esitys pakottaisi yksittäisenä toimena kunnat siirtämään henkilöstöä ympärivuorokautiseen hoitoon jo nyt tiukalla olevista kotihoidon palveluista.

Mitoitusvaatimuksen asettaminen 0,7:ään hoitajaan yhtä asiakasta kohden merkitsisi heti arviolta 4 200 uutta työntekijää ympärivuorokautiseen hoivaan. Perhe ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) on jo varoittanut, ettei tällaista hoitajamäärää ole saatavissa.

– Hoitajapula on vakava tosiasia jo nyt koko vanhustenhuollossa. Kotihoidossa olevien vanhusten määrä ja palveluiden tarve kasvavat koko ajan. Kokoomus haluaa kantaa vastuuta kaikista ikäihmisistä riippumatta siitä, millaisten palveluiden piirissä he ovat. Siksi tarvitaan koko vanhuspalvelulain remontti. Myös hoiva-alan houkuttelevuuden ja työhyvinvoinnin lisäämiseen tarvitaan ripeitä toimia. Koulutusmääriä on niin ikään arvioitava uudelleen, kokoomusedustajat sanovat.

0,7-hoitajamitoituksen kirjaaminen lakiin ei heidän mukaansa takaa hyvää hoitoa.

– Ihmisen tarvitseman avun tulee ratkaista se, paljonko hoitajia ja millaista osaamista tarvitaan. Hoitajia on lisättävä sinne, missä ihmisen hoito sitä edellyttää, Sarkomaa ja Laiho sanovat.

”Halveksiva puheenvuoro”

Kokoomuksen ehdottaman valtakunnallisen hoitoisuusmittarin avulla on Sari Sarkomaan ja Mia Laihon mukaan mahdollista huomioida vanhusten yksilöllisen hoidon, hoivan ja kuntoutuksen tarve.

– Henkilöstön määrä ja osaaminen voidaan siten kohdentaa hoidettavien hoidon tarpeen ja muiden mitoitukseen vaikuttavien tekijöiden mukaan, edustajat sanovat.

Oppositio vertasi keskiviikon eduskuntakeskustelussa vanhuksen toimintakykyä kartoittavaa hoitoisuusmittaria kuumemittariin.

– Tällainen halveksiva puheenvuoro on hoitoalan ammattilaisten näkökulmasta loukkaava. Hoitoisuusmittari on oikea, tutkittuun tietoon pohjautuva työkalu, jota käytetään jo monessa sairaanhoitopiirissä, Sarkomaa ja Laiho vastaavat.

Heidän mielestään se olisi saatava valtakunnalliseksi.

– Tämä lisäisi vanhusten yhdenvertaisuutta, kun vanhuspalvelulaissa ohjattaisiin selvittämään palvelun tarve jokaisen ikäihmisen kohdalla. Niukat hoitajavoimavarat on kohdennettava ihmisen hoivan tarpeen mukaan.

Sari Sarkomaan ja Mia Laihon mukaan kokoomus tekee työtä sen eteen, että jokainen vanhus saa hyvän hoidon sekä inhimillisen kohtelun.

– Kaikilla hoitajilla on oltava mahdollisuus tehdä osaamistaan vastaavaa työtä.