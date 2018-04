Kokoomuksen Kalle Jokinen: Jakovarapopulismiin ei sorruttu

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kalle Jokisen mukaan hallitus ei sortunut jakovarapopulismiin, vaan piti kehysriihessä kiinni vastuullisesta talouspolitiikan linjasta.

Kalle Jokinen kiittelee panostuksia työllistymistä edistäviin toimiin ja sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen. Lisäksi oikeusvaltio vahvistuu, kun sakkojen muuntorangaistus palautetaan ja seksuaalirikosten rangaistuksia kovennetaan.

– Kokoomus on tyytyväinen riihen lopputulemaan ja erityisesti työllisyyteen, yrittäjyyteen ja koulutukseen tehtyihin ratkaisuihin. Neuvottelut sujuivat meidän näkökulmastamme hyvässä hengessä ja lopputulokseen voi olla tyytyväinen siihen nähden, että jaettavaa ei juuri ollut. Vaikka elämme nousukautta ja taloustilanne on kohentunut, otamme edelleen velkaa. Tämä tilanne on huomioitava ja työllisyyttä pyrittävä kohentamaan vastaisuudessakin, vaikka merkittäviä ja hyviä päätöksiä nyt kehysriihessä tehtiinkin, Jokinen summaa.

Hänen mukaansa merkittävimpiä päätöksiä työllisyyden edistämiseksi ovat muun muassa nuorten työttömien työllistämiseksi tehdyt toimet ja uudelleenkouluttautumiseen kannustavan muuntokoulutuksen lisääminen.

Yksittäisistä kehysriihipäätöksistä Jokinen korostaa panostuksia turvallisuuteen ja oikeussektorille.

– On erikseen mainittava, että olen näihin henkilökohtaisesti tyytyväinen. Poliisien määrän turvaaminen 7200 poliisissa ja Suojelupoliisin toimintakyvyn turvaaminen ovat tärkeitä signaaleja. Lisäksi seksuaalirikosten rangaistusten kiristäminen ja sakkojen muuntorangaistusten palauttaminen ovat tervetulleita: kansalaisilta tulleen palautteen mukaan monien oikeustaju ei ole vastannut lainsäädännön nykytilaa, Jokinen sanoo.