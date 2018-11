Kokoomuksen Kaj Turunen: Kohtuuton käytäntö loppuu

Lakiesitys parantaisi yrittäjän perheenjäsenien oikeutta työttömyysturvaan ja työllisyyspalveluihin.

– Yrittäjän perheenjäsenten sortaminen loppuu, kokoomuksen kansanedustaja Kaj Turunen (kok.) sanoo tiedotteessaan.

Hallitus on antanut eduskunnalle lakiesityksen, jolla yrittäjän perheenjäsenenen asema työttömyysturvassa muuttuisi yrittäjästä palkansaajaksi.

Tähän asti yrittäjän perheenjäsenet on katsottu ”osaomistajiksi” vaikka he eivät omistaisi yrityksestä yhtään mitään. Työttömyyden sattuessa tämä on tarkoittanut, että he ovat jääneet työttömyysturvan ja työllisyyspalvelujen ulkopuolelle.

– Tämä on tarkoittanut, että perheenjäsenet ovat työttömyyden sattuessa tylysti jätetty työttömyysturvan ja työllisyyspalvelujen ulkopuolelle. Käytäntö on ollut täysin kohtuuton ja epäoikeudenmukainen, Kaj Turunen toteaa.

Hän sanoo puhuneensa asian korjaamisesta koko vaalikauden ajan.

– Asian korjaaminen sai vauhtia, kun tein asiasta lakialoitteen tämän vuoden helmikuussa. Nyt vihdoin asia korjataan ja kiitän siitä kokoomusta.