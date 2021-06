Kokoomuksen Juhana Vartiaisella 56 000 euron vaalikampanja

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pormestariehdokas on saanut tukea Björn Wahlroosilta, Kim Väisäseltä ja Ilpo Kokkilalta.

Kokoomuksen pormestariehdokas Helsingissä, kansanedustaja Juhana Vartiainen on jättänyt ennakkoilmoituksen kuntavaalikampanjansa rahoituksesta.

Vartiainen ilmoittaa käyttävänsä vaalikampanjaansa 55 921 euroa. Kampanjan rahoituksesta 43 708 euroa tulee yksityishenkilöiltä.

Vartiainen on saanut startup-sijoittaja, yrittäjä Kim Väisäseltä, ravintola- ja kattaustarvikeyritys E. Ahlströmin hallituksen puheenjohtajalta Maria Plantingilta, liiketoiminnan neuvonantaja Oaklins Merascon hallituksen puheenjohtajalta Mikael Plantingilta sekä Sampo-konsernin ja UPM:n hallitusten puheenjohtajalta Björn Wahlroosilta kultakin 3 000 euroa.

Lisäksi kampanjaa ovat rahoittaneet SRV-yhtiöiden pääomistaja Ilpo Kokkila ja tietoturvayhtiö SSH Communications Securityn suuromistaja Tatu Ylönen kumpikin 1 500 eurolla.

Yrityksiltä Vartiainen on saanut 12 213 euroa. Kaikki yrityksiltä saadut tukisuoritukset ovat ilmoituksen mukaan alle 800 euroa.

Ennakkoilmoituksen mukaan kokoomuksen pormestariehdokas ei ole saanut lainkaan tukea puolueelta tai puolueyhdistyksiltä.

Anni Sinnemäellä kalliimpi vaalikampanja

Vihreiden pormestariehdokas, kaupunkiympäristön apulaispormestari Anni Sinnemäki käyttää noin 8 400 euroa enemmän rahaa vaalikampanjaansa kuin Vartiainen.

Verkkouutiset kertoi viime viikolla, että Sinnemäki on ilmoittanut vaalikampanjansa kuluiksi 64 300 euroa.

Sinnemäki käyttää kampanjaan 18 000 euroa omaa rahaa. Vihreiden puolueyhdistyksiltä hän on saanut 37 843 euroa, josta 19 560 euroa on mainostilaa. Yksityishenkilöiltä Sinnemäki on saanut 3 415 euroa.

Lisäksi Sinnemäki on saanut ”muilta tahoilta” 2 280 euroa, jonka antajia ei ole yksilöity.

SDP:n pormestariehdokas, vapaa-ajan ja kulttuurin apulaispormestari Nasima Razmyar on ilmoittanut käyttävänsä kampanjaansa 25 300 euroa, vasemmistoliiton pormestariehdokas, kansanedustaja Paavo Arhinmäki 13 700 euroa ja keskustan pormestariehdokas, erityisavustaja Eeva Kärkkäinen 18 000 euroa.

Perussuomalaisten pormestariehdokas, puheenjohtaja Jussi Halla-aho, RKP:n pormestariehdokas, kansanedustaja Eva Biaudet ja liike nytin pormestariehdokas, puheenjohtaja Hjallis Harkimo eivät ole jättäneet ennakkoilmoitusta kuntavaalikampanjoidensa rahoituksesta.

Viimeinen päivä jättää vapaaehtoinen ennakkoilmoitus on 12. kesäkuuta eli päivä ennen varsinaista vaalipäivää.

