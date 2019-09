Heikki Vestman: Ulkomaalaiset kuuluvat ulkomaiden vankiloihin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomuksen kansanedustajan mielestä Suomeen sopeutumattomia rikollisia ei tarvitse sietää.

Eduskunnan täysistunto käsitteli keskiviikkona kansalaisaloitetta seksuaalirikoksesta Suomessa tuomitun oleskeluluvan peruuttamisesta ja karkotuksesta. Kokoomuksen kansanedustaja Heikki Vestman sanoi pitävänsä aloitetta viestinä siitä, että suomalaiset eivät pidä nykyistä tilannetta oikeudenmukaisena ja oikeustajun mukaisena.

– Kansalaiset ja media ovat syystäkin nostaneet esille synkkiä lukuja ulkomaalaisten tekemistä seksuaalirikoksista. Poliisin mukaan viime vuonna ilmoitetuista seksuaalirikoksista noin 67 prosentissa tapauksista epäilty on tiedossa. Näistä epäillyistä lähes 30 prosenttia on ulkomaan kansalaisia ja verrattuna edelliseen vuoteen ulkomaalaisten osuus on kasvanut, Heikki Vestman totesi.

Hän siteerasi mediatietoja, joiden mukaan Helsingissä raiskauksissa jo yli puolessa tekijä on ulkomaalainen ja tietyt etniset ryhmät kuten irakilaiset ovat yliedustettuja rikostilastoissa.

– Se että suomalaiset tekevät seksuaali- ja väkivaltarikoksia ei oikeuta ainuttakaan ulkomaalaisen tekemää rikosta. Sopeutumattomia, väkivalta- ja seksuaalirikollisia Suomessa ei tarvitse sietää. Meillä on riittävästi ongelmia jo kotoperäisen rikollisuuden kanssa ja työtä sen kitkemiseksi, Vestman sanoi.

– Emme tarvitse tuontirikollisuutta sen lisäksi, vaan ulkomaalaiset rikolliset on tehokkaammin karkotettava. Ulkomaalaiset kuuluvat ulkomaiden vankiloihin, eivät Suomen vankiloihin.

Kansanedustajan mukaan viime hallitus teki tarpeellisia tiukennuksia maahanmuuttolinjaan, mutta ne eivät riitä.

– On selvä, että linjaa pitää edelleen kiristää siten, että väkivalta- ja seksuaalirikoksiin syyllistyneet ulkomaalaiset saadaan myös käytännössä poistettua maasta.Ongelmana hänen mukaansa on, ettei karkotuksia välttämättä toimeenpanna.

Vestman nosti esiin edellisen hallituksen ulkomaalaistaustaisen rikollisuuden torjuntaohjelmasta kolme keinoa. Ne ovat: suojelun asema tulisi poistaa törkeään rikokseen Suomessa syyllistyneeltä, turvapaikanhakijoiden ja kielteisen päätöksen saaneiden säilöönottomahdollisuuksia tulee laajentaa sekä pysyvän oleskeluluvan ja kansalaisuuden myöntämisen edellytyksiä on pikaisesti tiukennettava.

– Pysyvä oleskelulupa ja kansalaisuus tulisi myöntää vain nuhteettomuutta osoittaneelle henkilölle. Kansalaisuus tulisi myöntää vain suomalaiseen yhteiskuntaan aidosti kiinnittyneelle henkilölle eli jolla on usean vuoden ajan ollut työ tai opiskelupaikka ja joka on osoittanut sisäistäneensä suomalaisen käyttäytymisen perussäännöt ja -arvot.

– Kansalaisuuden perusteena olevaksi asumisajaksi tulisi hyväksyä vain oleskeluluvalla tapahtunut oleskelu. Ei siis aika jona on maassa oleillut odottamassa oleskelulupapäätöstä. Tämä on todella kriittinen muutostarve, jotta 2015-2016 Suomeen tulleiden turvapaikanhakijoiden mahdollinen kansalaisuus ei tule tuosta vain automaattina, Vestman totesi.

