Kokoomukselta tiukat ehdot hallitustunnustelijalle

Kokoomus keventäisi verotusta kaikissa tuloluokissa keskituloisia painottaen sekä vahvistaisi julkistaloutta.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpon mukaan Suomen menestys on aina perustunut suomalaisten yhdessä tekemiseen.

– Viime vuosien kehitys on uhka tälle vahvuudellemme. Hallitustunnustelijan on otettava huomioon lisääntynyt vastakkainasettelu suomalaisten välillä ja pyrittävä edistämään luottamusta ja yhdessä tekemisen halua maassamme hän sanoo.

Kokoomus muistuttaa, että taloudessa on tapahtunut käänne heikompaan suuntaan ja edessä on mittavia haasteita. Puolue lähtee siitä, että tulevan hallituksen on hallitusneuvotteluissa ensi töikseen muodostettava yhteinen tilannekuva kansantalouden tilasta sekä sovittava uudistuksista, jotka se haluaa saada aikaan.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kalle Jokisen mukaan seuraavalla valtioneuvostolla on edessään kokonaisvaltainen muutosjohtamisen haaste, johon tarvitaan erittäin vahvaa poliittista johtamista, tavoitteenasettelua ja poikkeuksellista uudistamiskykyä.

– Meille yksi edellytys hallitustyöhön osallistumiselle on, että tuleva hallitus asettaa ohjelmassaan selkeästi mitattavat kunnianhimoiset ja vaikuttavat tavoitteet hallitustyön onnistumisen seuraamiseksi, Jokinen sanoo.

Kokoomus ilmoittaa olevansa valmis vastuunkantoon, mutta ei millä tahansa ehdoilla. Kokoomus pitää seuraavia kynnyskysymyksiä oleellisina hallituspolitiikan kannalta:

1. Hallituksen on sitouduttava päätöksiin, joilla asiantuntija-arvioiden mukaan varmistetaan vähintään 75 prosentin työllisyysaste 15-64-vuotiaiden ikäryhmässä. Työllisyystavoitteen saavuttamista tarkastellaan vuosittain ja tarvittaessa sovitaan lisätoimista.

2. Hallituksen tulee jatkaa julkistalouden vahvistamista ja pienentää kestävyysvajetta. Julkiseen talouteen on kerrytettävä puskureita tulevien haasteiden varalle.

3. Kokoomus pitää välttämättömänä investointeja koulutukseen, osaamiseen ja sivistykseen. Koulutusjärjestelmämme uudistamista on jatkettava.

4. Hallituksen pitää huolehtia kestävästä kasvusta niin ympäristön, ilmaston kuin taloudenkin osalta.

5. Työ- ja eläketulon verotusta on kevennettävä kaikissa tuloluokissa keskituloisia painottaen. Yrittämisen verotusta ei tule kiristää.

6. Sote-palveluiden kehittäminen ja saatavuuden parantaminen aloitetaan heti nykylainsäädännön pohjalta mm. hoitotakuuta kiristämällä ja palveluseteleiden käyttöä lisäämällä. Ei luoda tarpeettomia hallintorakenteita.

7. Kokoomus edellyttää, että hallitus toteuttaa työelämän tasa-arvoa ja työllisyyttä edistävän perhevapaauudistuksen.

8. Kokoomus ei hyväksy perustuloa tai muuten vastikkeettomuuteen perustuvaa työttömyysturvamallia. Vastikkeeton perustulo ei tue tavoitetta korkeasta työllisyysasteesta ja lisäisi heikossa työmarkkina-asemassa olevien syrjäytymistä.

9. Hallituksen on edistettävä työperäistä maahanmuuttoa Suomen kilpailukykyä parantavalla tavalla.

10. Hallitus ylläpitää ja vahvistaa sisäistä turvallisuutta ja oikeusvaltiota. Turvapaikkapolitiikan tiukasta linjasta pidetään kiinni. Kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet on palautettava.

11. Suomen on oltava aktiivinen kansainvälisen sääntöperusteisen järjestelmän puolestapuhuja ja kannettava globaali vastuunsa kehityskysymyksistä.

12. EU:ssa Suomen tulee toimia aloitteellisesti yhteisiä ratkaisuja hakien. Yhtenäinen, oikeusvaltiota ja liberaalia demokratiaa puolustava toimintakykyinen EU tuottaa turvallisuutta ja hyvinvointia enemmän kuin kukin jäsenmaa yksin.

13. Hallituksen tulee sitoutua huolehtimaan puolustusselonteon (2017) mukaisesta resursoinnista. Suomen tulee pitää yllä mahdollisuutta hakea jäsenyyttä Natossa.

