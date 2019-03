Kokoomukselta liikuntapoliittiset tavoitteet

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomuksen eduskuntaryhmä on julkaissut liikuntapoliittisen linjapaperin.

Tavoitteita valmistelleen työryhmän johtajana toiminut kansanedustaja, entinen kilpapurjehtija Sari Multala (kok.) kertoo, että linjapaperin lähtökohtana on #SaaLiikkua: ei pakkoa, vaan tietoa, kannusteita ja tukea.

– Liikunnalla on tärkeä yhteys ihmisten hyvinvointiin ja siksi meidän on iästä riippumatta kannustettava ihan kaikkia suomalaisia liikkumaan arjessaan. Kokoomuksen mielestä se tarkoittaa sellaista ilmapiiriä, joka kannustaa liikkumaan, sekä toimintaympäristön tarjoamia mahdollisuuksia liikkuvalle elämäntavalle. Liikunnan tulee olla mukana palveluissa aina neuvolasta ikäihmisten palveluihin, ja mahdollisuudet liikkua on otettava laajasti huomioon yhdyskuntasuunnittelussa, Multala kertoo.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän liikuntapoliittinen linjapaperi sisältää 13 teesiä, joissa esitetään toimenpiteitä liikunnan ja urheilun edistämiseksi.

– Liikunnallisuuteen ja terveyttä tukeviin elämäntapoihin on tärkeä kannustaa varhaisesta lapsuudesta lähtien. Liikunnan myös tiedetään parantavan oppimistuloksia ja vaikuttavan positiivisesti hyvinvointiin. Siksi jokaisella lapsella ja nuorella on oltava mahdollisuus liikkua, Multala sanoo.

– Esitämme Liikkuva varhaiskasvatus sekä Liikkuva opiskelu –ohjelmien jatkamista ja laajentamista. Jokaiselle lapselle on turvattava mahdollisuus harrastukseen ja sen toteuttamiseksi haluamme vahvistaa koulupäivän yhteydessä tapahtuvaa harrastustoimintaa yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa, hän jatkaa.

Multalan mukaan urheilijoiden ja valmentajien toimentulo, sekä sosiaali- ja eläketurva ovat monin kohdin puutteellisia.

– Jotta urheilu olisi valinta, jonka nuori haluaa ja voi tehdä, tulee tähän kiinnittää erityistä huomiota. Yhtenä tavoitteena esitämme myös huippu-urheilun rahoituksen parantamisen pitkäjänteisesti – tässä yksi käytännön toimenpide on Olympiarahaston pääomittaminen, sanoo.

Multala sanoo olevansa tyytyväinen siihen, että liikuntapoliittisessa ohjelmassa huomioidaan varsin laajasti erilaiset liikkujat ja urheilijat sekä liikunta- ja urheilupolitiikan keskeisimmät kehityspisteet.

– Esimerkiksi liikunnallisen elämäntavan tukemiseksi on kattava keinovalikoima lähtien neuvonnasta ja tuesta aina liikuntapaikkarakentamiseen saakka. Liikuntaohjelmassamme huomioidaan liikunnan harrastamisen lisääminen koko väestössä ja siinä esitetään myös keinoja huippu-urheilun kehittämiseksi Suomessa.