Kokoomukselta lakialoite paikallisesta sopimisesta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Hallituksen budjettiriihi päättyi paikallisen sopimisen osalta tuloksettomana.

Työ paikallisen sopimisen lisäämiseksi siirrettiin takaisin työmarkkinajärjestöjen valmisteluun seuraavaksi puoleksi vuodeksi. Kokoomuksen kansanedustajat Matias Marttinen ja Arto Satonen pitävät tätä vastuunpakoiluna.

– Hallitus hautaa tärkeät työmarkkinajoustot työryhmien jatkoselvitykseen. Keinot paikallisen sopimisen laajentamiseksi ovat kuitenkin hyvin tiedossa. Kyse on vain poliittisesta tahdosta tehdä tarvittavat päätökset. Herätys, erityisesti keskusta, Marttinen ja Satonen sanovat.

Suomen Yrittäjien elokuussa teettämän Yrittäjägallupin mukaan kuusi kymmenestä pk-yrityksestä työllistäisi enemmän, jos paikallinen sopiminen olisi näille laajemmin mahdollista. Työlainsäädännössä olevien paikallisen sopimisen kieltojen poiston on arvioitu tuovan 15 000 uutta työpaikkaa.

– Hallitus jättää 15 000 työpaikkaa tuovan keinon käyttämättä. Ollaanko nykyiseen työllisyystilanteeseen tosiaan niin tyytyväisiä, että on varaa heittää tällainen toimi romukoppaan, edustajat kysyvät.

Erityisen kovaa kritiikkiä kokoomuskaksikko esittää keskustalle.

– Työpaikkakohtaisilla joustoilla on eniten tarvetta pienissä yrityksissä. Moni maaseudun pieni yritys työllistäisi enemmän, mikäli työehdoista voitaisiin sopia laajemmin työnantajan ja työntekijän kesken. Keskusta osoitti riihessä, ettei paikallisen sopimisen edistäminen ole puolueen agendalla.

Kokoomuksen eduskuntaryhmä on jättänyt lakialoitteen paikallisen sopimisen lisäämiseksi. Marttinen on aloitteen ensimmäinen allekirjoittaja. Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä on ilmoittanut tukevansa kokoomuksen lakialoitetta.

– Hallituksen johdolla asia ei näytä etenevän, joten toivotamme yrittäjyyttä ja työpaikkoja puolustavat kansanedustajat lämpimästi mukaan allekirjoittamaan aloitteemme, Marttinen ja Satonen totevat.