Kansanedustajilta kirjallinen kysymys ravintoloiden avaamisesta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pia Kauman mukaan ala on joutunut kohtuuttoman ryöpytyksen kohteeksi.

Kokoomuksen kansanedustaja ja eduskunnan talousvaliokunnan jäsen Pia Kauma on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen liittyen ravintoloiden avaamiseen kannattavasti ravintolasulun jälkeen.

Kysymyksen on allekirjoittanut 19 kokoomuksen kansanedustajaa.

Hallituksen eduskunnalle antaman esityksen mukaan ravitsemisliikkeiden toimintaa rajoitettaisiin tiukasti myös ravintoloiden 18. huhtikuuta kestävän sulun päätyttyä kesäkuun loppuun asti.

– Tämä on viimeinen naula ravintoloitsijoiden arkkuun. Hallitus on esittänyt, että anniskelu lopetetaan kello 17 ja ravintolat suljetaan kello 18. Kun tähän yhdistetään kireät määräykset sallittuihin asiakasmääriin liittyen, on konkurssihakemuksissa pian ruuhkaa. Hallituksen tulisi kuulla ravintoloitsijoiden viesti siitä, että näillä säännöillä liiketoiminnan harjoittamisesta tulisi kannattamatonta ja työllistämisestä jopa mahdotonta, Kauma toteaa tiedotteessa.

Alan toimijat ovat esittäneet, että pääosin alkoholijuomia tarjoavien ravintoloiden anniskelu tulee sallia vähintään kello 20 asti ja aukioloaikaa pitäisi rajoittaa niin, että ravintolat voivat olla auki kello 21 asti. Samoja aikamääreitä tulisi soveltaa myös pääosin ruokaa tarjoaviin ravintoloihin. Jos ravintolalla on käytössään pöytävarausjärjestelmä, anniskelun tulisi olla sallittua kello 22 asti, ja ravintola olisi suljettava tunti sen jälkeen.

Myös kokoomus on ehdottanut kevään mittaan keinoja, joilla alan toimijoiden ahdinkoa voitaisiin helpottaa

– Hallitus on vastannut vain olankohautuksella, kun olemme ehdottaneet tilapäistä anniskelun arvolisäveron alentamista, viinien ulosmyynnin sallimista, kevyempiä rajoituksia ulkotarjoilualueille, verotuksen maksujärjestelyjen helpottamista sekä tilapäisesti nopeutettua lomautusmenettelyä, Kauma luettelee.

Kauman mukaan ravintolasulun jälkeiselle ajalle tulee valmistella säännökset, jotka mahdollistavat ravitsemisliikkeiden uudelleen avaamisen kannattavasti ja siten, että erityyppiset ravitsemisliikkeet ja niiden riskiprofiilit huomioidaan.

– Ravintola-ala on ollut kohtuuttoman ryöpytyksen kohteena jo pitkään, eikä esitetty lainsäädäntö tuo tähän helpotusta. Nyt tarvitaan selkeät suuntaviivat sille, miten ravintola-ala ja siihen kytköksissä olevat alat pääsevät suunnittelemaan toimintaansa kesän, syksyn ja loppuvuoden osalta, Kauma sanoo.