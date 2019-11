Kokoomukselta, KD:lta ja Liike Nytiltä välikysymys Posti-sotkusta

Kokoomuksen puheenjohtajan Petteri Orpon mukaan oppositiolla on oikeus tietää, onko eduskunnalle annettu oikeaa tietoa.

Oppositioryhmät kokoomus, kristillisdemokraatit ja Liike Nyt päättäneet jättää hallitukselle välikysymyksen koskien omistaja- ja työmarkkinapolitiikkaa.

Kokoomuksen puheenjohtajan Petteri Orpon mukaan sotkut Postin ympärillä antavat aiheen siihen, että pääministeri Antti Rinne (sd.), omistajaohjausministeri Sirpa Paatero (sd.) ja koko hallitus antavat selonteon eduskunnalle siitä, mitä on todellisuudessa tapahtunut.

– Meille ei riitä se, että saamme tietoja hajanaisesti haastattelujen kautta, vaan mielestämme oppositiolla on oikeus tietää, miten asiat ovat menneet ja onko eduskunnalle annettu oikeaa tietoa. Epäilys siitä, onko eduskunnalle annettu oikeaa tietoa, on raskauttava, Petteri Orpo sanoi tiedotustilaisuudessa eduskunnassa.

Välikysymys jätetään huomenna torstaina. Ryhmät nostavat kysymyksessä esille kolme asiaa: omistajaohjauksen tilanteen, ”sotkun” vaikutuksen työmarkkinatilanteeseen ja ovatko ministerit puhuneet muunneltua totuutta eduskunnalle.

– Koko Postin ympärillä käyty keskustelu antaa erittäin sekavan kuvan omistajaohjauksesta, omistajaohjausyksikön toimintakyvystä ja heidän yhteistyöstään ministerin ja hänen esikuntansa ja hallituksen kanssa, Orpo sanoi.

– Puuttumalla näin selkeästi työehtosopimusneuvotteluihin, tässä voisi lainata pääministeri Rinteen omia sanoja ”kun poliitikot puuttuvat työmarkkinoihin, syntyy sutta ja sekundaa”, on ikään kuin annettu myös malli sille, että voidaan odottaa jatkossakin, että pääministeri ja hallitus tulevat apuihin, jos syntyy vaikeita tilanteita, kun me olemme vasta tärkeän työmarkkinakierroksen alkuvaiheilla.

Perussuomalaiset etenivät omaa tietään

Kolmantena asiana on ministerien toiminta tilanteessa ja ovatko he kertoneet eduskunnalle muunneltua totuutta.

Orpo kertoi, että kun kokoomuksen johto päätti tänään aamulla lähteä valmistelemaan välikysymystä, he ottivat samantien yhteyttä kaikkiin muihin oppositioryhmiin, myös perussuomalaisiin.

– Heidän (perussuomalaisten) kanssaan käytiin keskustelu. Oltiin valmiita rakentamaan yhdessä välikysymystä. He viestivät sen jälkeen, että on näkemyseroja, että he etenevät omaa tietään, ja niin he ovat nyt tehneet, Orpo kertoi.

Perussuomalaiset vaati tänään iltapäivällä pääministerin ilmoitusta Postin tilanteen kriisiytymisen taustoista. Rinne kuitenkin vastasi jo, ettei hänellä ole mitään ilmoitettavaa eikä hän näe pääministerin ilmoitusta tarpeellisena.

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah sanoi, että työmarkkinatilanteen ratkettua on tärkeää selvittää, millä tavalla hallitus on ollut asiassa mukana ja mitä tietoja on annettu eduskunnalle.

– Päivän mittaan on käynyt selville, että pääministeri ei halua antaa tästä pääministerin ilmoitusta, jolloin välikysymys on tapa, jolla voimme saada selville tapahtumien kulun, Essayah totesi.

Liike Nytin puheenjohtaja Harry Harkimo sanoi haluavansa painottaa, mikä on omistajaohjauksen virkamiesten rooli asiassa.

– Mikä on ollut virkamiesten rooli tässä ja miten he ovat informoineet pääministeriä ja omistajaohjausministeriä. Siitä ei ole keskusteltu lainkaan. Heillä on oma roolinsa ja heidän kuuluu informoida ministeriä, Harkimo sanoi.

Hänen mukaansa omistajaohjausta ei voi hoitaa vasemmalla kädellä.