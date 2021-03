Kokoomukselta eriävä mielipide liikkumisrajoituksista

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Edustajat arvostelevat hallitusta perusoikeuksien polkemisesta.

Kokoomus on jättänyt eriävät mielipiteet liikkumisrajoituksista sosiaali- ja terveysvaliokunnassa ja talousvaliokunnassa.

Kokoomusedustajat Mia Laiho, Juhana Vartiainen, Pia Kauma ja Kai Mykkänen arvostelevat hallituksen liikkumisrajoitusesitystä valiokuntien kokouksissa. Kokoomusedustajien mukaan liikkumisrajoitusesityksessä oli lukemattomia ongelmakohtia.

– On huolestuttavaa, että kevyempiä toimia ei yritetä edes kokeilla. Mahdollisia toimia olisivat muun muassa rajakontrollin tiukentaminen, maskipakko, kokoontumisrajoitusten kiristäminen, vuokratilojen sulkeminen, rakennustyömaiden systemaattinen seulonta ja rokotteiden tehokkaampi kohdentaminen, kokoomusedustajat huomauttavat lähettämässään tiedotteessa.

– Perustuslakivaliokunta oikaisi hallituksen väärän käsityksen siitä, että sisätilojen kokoontumisia ei voisi estää suoraan ja tarkkarajaisesti. Odotamme hallitukselta selkeää ehdotusta, jossa kotibileisiin ja sisätiloihin pakkautumisiin puututaan tarkkarajaisesti. Tavoite on oltava koronan pysäyttäminen ilman yleistä liikkumiskieltoa, joka on todettu perustuslain vastaiseksi, kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen toteaa.

Edustajien mukaan hallituksen valmistelu on tehty salassa ja lakiesitys ei ole käynyt lausuntokierroksella kiireelliseen aikatauluun vedoten, vaikka kyse on merkittävästi perusoikeuksia rajoittavasta laista.

– Esityksessä liikkumisrajoituksen käyttöönottoon vaaditut kriteerit ovat aivan liian avoimet ja niitä on välttämätöntä täsmentää. Kunnilla, sairaanhoitopiireillä, kansalaisilla ja yrityksillä on oikeus tietää, mitkä ovat ne täsmälliset perusteet, joilla liikkumista rajoitettaisiin. Eri toimijoiden on myös pystyttävä ennakoimaan omaa toimintaansa ja pystyttävä myös vaikuttamaan mahdollisuuksien mukaan vielä enemmän taudin leviämisen hillitsemiseksi, sanoo sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja Mia Laiho.

Talousvaliokunnan jäsenten Vartiaisen, Kauman ja Mykkäsen mielestä vuoden kestänyt epidemia on jo todella merkittävästi vähentänyt yritysten taloudellisia puskureita. Valtioneuvoston tulisikin esittää toimenpiteitä, joiden avulla yritykset voivat sopeuttaa toimintaansa. Esimerkiksi lomautusten nopeutetun menettelyn uusiminen ja verojen maksujärjestelyn helpottaminen olisivat tällaisia toimia.

– Hallituksen liikkumisrajoitus vääristää kohtuuttomasti kilpailuasetelmaa erikoisliikkeiden harmiksi. Kattiloita tai kukkia olisi mahdollista myydä supermarketeista, mutta niitä tarjoaviin erikoisliikkeisiin ei saisi mennä, huomauttaa Kauma.

Kokoomusedustajat jakavat asiantuntijoiden näkemyksen siitä, että koronavirustilanne on Suomessa vakava. Uusia rajoitustoimia tarvitaan viruksen leviämisen estämiseksi ja erikoissairaanhoidon kantokyvyn turvaamiseksi.

– Esityksen tavoitteesta olemme siis samaa mieltä. Kyse on siitä, mitkä ovat parhaat ja vähiten vahinkoa aiheuttavat keinot tavoitteeseen pääsemiseksi.

– On käsittämätöntä, että lekalla rajoitetaan sellaista mitä olisi ollut mahdollista rajoittaa vähemmän perusoikeuksia polkevilla ja tarkkarajaisimmilla rajoituksilla. Kyseessä on kuitenkin hyvin poikkeuksellinen ja rankasti yhteiskunnan toimintaa, palveluita, elinkeinoelämää sekä yksilön vapautta rajoittava esitys, kokoomusedustajat päättävät.