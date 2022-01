Kokoomuksella ja Ruotsin moderaateilla keskustelu Nato-näkemyksistä

Ilkka Kanervan mukaan esillä on kiristynyt turvallisuustilanne.

Kokoomus ja Ruotsin moderaatit eli maltillinen kokoomuspuolue pitävät tällä viikolla yhteisen kokouksen, jossa keskustellaan Itämeren alueen kiristyneestä tilanteesta ja Nato-näkemyksistä. Asiasta kertoo eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Ilkka Kanerva (kok.)

Etäyhteyksin järjestettävään kokoukseen osallistuu molempien puolueiden ulkopoliittista johtoa.

– Minä olen saanut tällä viikolla ruotsalaisilta kutsun yhteiseen keskusteluun juuri tästä Itämeren alueen tilanteesta, joka liittyy myös heidän ja meidän Nato-näkemyksiimme, Ilkka Kanerva sanoo Verkkouutisille.

Hänen mukaansa tarkoituksena on keskustella siitä, mitä Suomen kokoomus ja Ruotsin moderaatit näistä asioista ajattelevat. Itämeren kiristynyt tilanne liittyy Ukrainan tapahtumiin. Venäjän maihinnousualuksia saapui viime viikolla Itämerelle, mutta ne ovat jo jatkaneet matkaansa.

Suomessa ja Ruotsissa on käyty viime aikoina vilkasta Nato-keskustelua. Suomen turvallisuuspoliittiseen linjaan kuuluu Nato-optio eli mahdollisuus sotilaalliseen liittoutumiseen ja Nato-jäsenyyden hakemiseen.

Ruotsin porvaripuolueet ovat kehottaneet maan sosiaalidemokraattista hallitusta tarkistamaan turvallisuuspoliittista linjaansa ja kääntymään niin sanotun Nato-option taakse. Ruotsin hallitus ei ole kuitenkaan lämmennyt optiolle.

Venäjä on esittänyt Yhdysvalloille ja Natolle kovia vaatimuksia. Venäjä muun muassa haluaa, että Nato ei enää laajene itään ja että se poistaa joukkojaan ja harjoituksiaan Itä-Euroopasta. Venäjän myös vaatii, että Ukrainaa ei oteta Naton jäseneksi.

Lännen ja Venäjän viime viikolla käymät diplomaattiset neuvottelukierrokset eivät saaneet aikaan läpimurtoa. Välit ovat edelleen kireät, ja tilanteen pelätään eskaloituvan Ukrainan tilanteen vuoksi. Venäjä ei ole suostunut lieventämään tilannetta Ukrainan rajalla, jonne se on keskittänyt valtavan määrän joukkoja ja kalustoa.

Kanervan mielestä kokoomuksen ja moderaattien yhteydenpito on tärkeää.

– He pitävät aktiivisesti yhteyttä tännepäin, ja meillä on sovittu yhteinen neuvonpito siitä, miltä asiat nyt näyttävät. Ja näistä asioista käydään avoimesti puoluetasolla keskustelu, Kanerva toteaa.

– Se on erittäin tarpeellista ja lisää molempien puolelta luottamusta.

Kanervan mukaan puolueiden välinen keskusteluyhteys jatkuu.

– Olen käynyt heidän kanssaan viimeksi pari kuukautta sitten puolueiden suunnalla olevaa keskustelua. Tiedän, että myös kokoomuksen puheenjohtaja käy varmaan kollegansa kanssa näitä samoja asioita läpi.

– Tämä on erittäin tärkeää ja kuvaa sitä, että tässä ollaan samalla aukeamalla. Turvallisuusympäristö on molemmilla mailla koko lailla sama. Myös turvallisuuspoliittinen asema on sama sotilaallisen liittoutumattomuuden merkeissä, mutta sillä on oma erityisluonteensa tämän kiinteän Naton rauhankumppanuuden merkeissä. Se tulee uskoakseni olemaan kehityksen sisältö myös tästä eteenpäin.