Kokoomuksella ja keskustalla eniten nuoria ehdokkaita

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Nuoret luottavat kokoomuksen linjaan, sanoo Petteri Orpo.

Kesäkuun kuntavaaleihin eniten nuoria ehdokkaita onnistuivat keräämään kokoomus ja keskusta. Ehdokasasettelu vahvistettiin viime perjantaina.

Kokoomuksella on kaikista puolueista eniten kuntavaaliehdokkaita sekä alle 20-vuotiaiden että alle 30-vuotiaiden keskuudessa. 18-19-vuotiaita ehdokkaita puolueella on 133, 18-29-vuotiaita yhteensä taas 623. Molemmissa ikäryhmissä toiselle sijalle yltää keskusta, jolla on tasan sata alle 20-vuotiasta ehdokasta ja yhteensä 615 18-29-vuotiasta listoillaan.

Maaliskuussa julkaistun valtion nuorisoneuvoston kyselyn mukaan kokoomus on lisäksi suosituin puolue alle 30-vuotiaiden keskuudessa, kokoomusnuoret kertoo tiedotteessaan.

– Nuorten antama luottamus on osoitus siitä, että nuoret ymmärtävät, miten tärkeää on, että politiikkaa tehdään tulevaisuuden, ei ainoastaan nykyhetken ehdoilla. Me emme voi jatkuvasti elää velaksi tulevien sukupolvien piikkiin. Ei talouden, eikä ympäristön näkökulmasta, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo toteaa.

Kokoomusnuorten puheenjohtaja Matias Pajula pitää nuorten ehdokkaiden määrää osoituksena kokoomuksen onnistuneesta poliittisesta linjasta.

– Suomalaisten nuorten viesti ei voisi olla selvempi: kokoomuksen linjaan luotetaan kaikista puolueista eniten. Nuoret luottavat kokoomukseen sekä kunta- että valtakunnanpolitiikassa ja ovat valmiita laittamaan itsensä myös likoon lähtemällä ehdolle kuntavaaleissa. Se, jos mikä, on osoitus luottamuksesta puoluetta kohtaan, sanoo Pajula.

Ehdokasasettelun eteen tehty työ on tuottanut tulosta, Pajula toteaa.

Kolmanneksi eniten nuoria ehdokkaita asetti Perussuomalaiset, joilla on yhteensä 410 18-29-vuotiasta ehdokasta. Vihreillä vastaava ehdokasmäärä on 340 ja pääministeripuolue SDP:llä 322.