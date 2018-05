Kokoomukseen tullut kansanedustaja: En sulattanut Jussi Halla-ahon kirjoituksia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kaj Turunen kirjoittaa, että ’ nyt oli minun kotiintuloni aika’.

Kokoomukseen sinisistä siirtynyt kansanedustaja Kaj Turunen on kirjoittanut Länsi-Savoon mieiipidekirjoituksen puoluesiirrostaan. Hän sanoo viimeisen vuotensa politiikassa olleen vaiherikas ja kokoomuksen siirtymisen olleen ”kuin kotiin tuleminen”.

– Olen joutunut asemoimaan itseni kaksi kertaa puoluekartalla, koska olen halunnut pitää kiinni periaatteistani ja minulle tärkeistä asioista. Niistä tärkeimmät ovat tavallisen, pienen ihmisen puolustaminen ja yrittämisen edellytysten parantaminen, Kaj Turunen toteaa.

Savonlinnalaisedustaja kertoo ilmoittaneensa jo ennen perussuomalaisten puoluekokousta kesäkuussa 2017, ettei voi jäädä puolueeseen, jos sen puheenjohtajaksi valitaan ”korkeimmassa oikeudessa kiihottamisesta kansanryhmää vastaan tuomittu Jussi Halla-aho”.

– En voinut sulattaa Halla-ahon muitakaan väkivaltaisia ja rasistisia kirjoituksia.

Kaj Turusen mukaan oli ennakkoon tiedossa, että perussuomalaiset unohtaisivat vennamolaisuuden ja puolueesta tulisi maahanmuuttajien vastainen yhden asian liike.

– Tuolloin jouduin ensimmäisen kerran miettimään, pitäisikö minun joustaa minulle tärkeistä asioista, antaa periksi, ja jatkaa persuissa. Päätöksen tekeminen oli helppo. Ei tarvinnut. Olin mieluummin oma itseni ja lähdin. Myöhemmin tarkasteltuna olin oikeassa.

Kaj Turusen mukaan hän joutui aika pian toteamaan, että ”ay-liike kuitenkin ohjasi suurelta osin sinisten käytännön politiikkaa. Tämä oli havaittavissa pitkin matkaa, mutta kulminoitui kevään kehysriiheen”.

– Siellä siniset teilasivat yrittäjien perheenjäsenten työttömyysturvan korjaamisen ja paikallisen sopimisen edistämisen pienissä yrityksissä. Vieläpä tiedottivat siitä, että nämä tyrmäykset olivat sinisten tekosia, Turunen toteaa.

– Yrittäjien perheenjäsenet katsotaan yrittäjien eläkelaissa työntekijöiksi, mutta työttömyysturvalaissa osaomistajiksi, vaikka tosiasiassa eivät omistaisi hitustakaan yrityksestä. Tätä lakien ristiriitaa eivät halunneet korjata.

Järjestäytymättömien pienten yritysten paikallisen sopimisen ehdoksi siniset Kaj Turusen mukaan vaativat, että työntekijöitä voi edustaa vain ay-liikkeeseen kuuluva luottamusmies.

– Tämä johtaa siihen, että jos 19-henkisessä yrityksessä on vain yksi liittoon kuuluva, hän edustaa koko porukkaa. Näin henkilöstö yritetään pakottaa ammattiyhdistysliikkeen jäseneksi. Viimeistään riihen jälkeen olin taas tilanteessa, jossa piti puntaroida periksi antamista tai oman linjan pitämistä. Pidin oman linjan.

Turunen sanoo koko vaalikauden seuranneensa sivusta kokoomuksen politiikkaa, jossa rahaministerin tuella on kolme kertaa korotettu takuueläkkeitä. Työtulovähennystä on nostettu ja samalla eläkeläisten verotusta kevennetty sekä pienituloisia on vapautettu Yle-verosta.

– Samalla kokoomus on ollut oikeasti yrittäjäpuolue. Nyt oli minun kotiintuloni aika.

– Minulta on kysytty: Mikä on muuttunut, Kaj? Olen vastannut, ettei mikään. Minä olen se ihan sama Kajtsu kuin ennenkin.