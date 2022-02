Kokonainen tuoteryhmä voi pian poistua kaupoista

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Suomen ruokaviraston tulkinta saattaa johtaa useiden ravintolisien poistumiseen markkinoilta.

Ruokavirasto on tehnyt uuden tulkinnan terveystuotealalla käytettävästä uuttomenetelmästä. Tulkinta voi johtaa kokonaisen tuoteryhmän poistumiseen kaupoista, Suomen terveystuotekauppiaiden liitto kertoo tiedotteessaan.

Niin sanottuja 5-hydroksitryptofaanin (5-HTP) uuttomenetelmiä käytetään ravintolisien valmistamiseen. Käytännössä kyseessä on aminohappo, jota käytetään serotoniinin ja melatoniinin valmistamiseen.

Ruokavirasto on uudessa tulkinnassaan päätynyt siihen, että jatkossa vain vesiuuttamalla saatava aine on sallittu. Yleisempi vesi-alkoholiuuttaminen oltaisiin kieltämässä siitä saatavan uutteen korkean pitoisuuden vuoksi. Tällöin uute luokiteltaisiin uuselintarvikkeeksi, joka ei ole hyväksytty.

Terveystuotekauppiaiden mukaan uusi tulkinta on kohtuuton yrityksille eikä uudesta tulkinnasta ole ollut löydettävissä tietoa Euroopan Komission, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen tai Ruokaviraston julkisista tietolähteistä. Koska asiasta ei ole ollut tietoa saatavilla, ovat yritykset valmistaneet, maahantuoneet ja saattaneet markkinoille tuotteita, joihin kohdistuu nyt takaisinvetovaatimuksia.

– Tilanne on monelta osin koettu ongelmalliseksi ja takaisinvetovaatimuksia kritisoidaan perustellusti terveystuotealan sisällä, liitto toteaa tiedotteessaan.

Suomen tulkinnasta 5-HTP:n osalta voi olla seurauksia jopa globaaleille markkinoille. Koska Euroopan Unionin alueella uuselintarvikeasetuksen soveltamis- ja tulkintakriteerit tulee olla yhdenmukaiset, vaikuttaa päätös väistämättä tuotteiden myyntiin EU:n alueella.

Esimerkiksi Pohjois-Amerikan markkinoilla on yli 1000 Griffonia simplicifolia-ravintolisää, joista osa on myös Euroopan markkinoilla, mutta jatkossa kaikki vesi-alkoholiuutoksella valmistettujen tuotteiden päätyminen EU:n sisämarkkinoille voi estyä. Uuttomenetelmän kieltämisestä on siis odotettavissa häiriöitä markkinoilla, kunnes vesiuuttomenetelmällä tuotettujen valmisteiden määrä kasvaa.

Tilanteeseen etsitään vielä ratkaisua, jotta perinteisen vesi-alkoholiuuttomenetelmän käyttöä voitaisi jatkaa.