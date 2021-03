”Kokonainen toimiala tuhoutuu hallituksen lupausten toteutusta odotellessa”

Tapahtumateollisuuden kuluvan vuoden tappiot nousevat vähintään 700 miljoonaan euroon.

Tapahtumateollisuus on lähettänyt avoimen kirjeen pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallituksella.

Viime viikkoina hallitus on päättänyt valmistella kiireisesti taloudelliset kompensaatiot niille toimialoille ja elinkeinoille, joille on asetettu elinkeinotoiminnan sulkuja koronaepidemian vuoksi. Parhaillaan kiireellisessä valmistelussa ovat taloudelliset kompensaatiot yrityksille, joiden liiketoiminta tulee kärsimään hallituksen päättämistä liikkumisrajoituksista.

– Tapahtumateollisuuden 3 200 yrityksen elinkeinotoiminta ja lähes 200 000 työntekijän toimeentulo ovat kärsineet ihmisten kokoontumisten rajoittamisesta yhtämittaisesti jo vuoden. Alan yritysten liikevaihdot ovat pudonneet koronaepidemian keston ajalta keskimäärin 74 prosenttia, Tapahtumateollisuuden kirjeessä todetaan.

Joulukuun alusta lähtien tapahtumat ovat olleet kokonaan kiellettyjä ja yli puolet alan yrityksistä on menettänyt tältä ajalta yli 90 prosenttia liikevaihdostaan. Tapahtumateollisuuden mukaan kuluvan vuoden tappiot nousevat vähintään 700 miljoonaan euroon. Joka toinen alan yritys ilmoittaa olevansa vaikeuksissa ja yli neljännes on joutunut irtisanomaan työntekijöitään.

Yrittäjät pyytävät nyt neuvoja toiminnan lopettamiseen

Yrityksiä palveleva velkaneuvonta on ruuhkautunut yhteydenottojen nelinkertaistumisen vuoksi. Tapahtuma-, majoitus ja ravitsemisalan yrittäjät pyytävät nyt neuvoja yritystoiminnan lopettamiseksi. Tapahtuma-alan kriisi voimistaa myös muiden toimialojen kriisiä.

Eräs tapahtumateollisudeen yrittäjä kertoo kirjeessä, että messurakentamisen yritysten liikevaihto on romahtanut viimeiseltä vuodelta sataprosenttisesti.

”Oma yritykseni on saanut taloudellista tukea hieman yli 30 000 euroa. Menetykset ovat noin 800 000 euroa. Yrittäjänä olen saanut palkkaa viimeksi viime vuoden elokuussa. Kaikki työntekijät on irtisanottu. Yritys on joutunut ottamaan velkaa selviytyäkseen vuokrasta, pakollisista vakuutuksista ja muista kuluista. Velkaa on kertynyt jo 80 000 euroa. Yritys oli velaton ennen koronaepidemian alkamista. En enää selviä taloudellisesti henkilökohtaisessa elämässä. Olen joutunut myymään omaisuutta ja lainaamaan rahaa vanhemmilta ja sisaruksiltani.”

Tapahtumateollisuus muistuttaa, että Marinin hallitus on luvannut tapahtuma-alan yrityksille laajasti vaikuttavan taloudellisen tuen, vahvistetun tapahtuma-alan exit-suunnitelman, koronaepidemian vuoksi asetettavien rajoitusten tarkkarajaisuutta, oikeasuhtaisuutta ja oikea-aikaisuutta sekä toimialojen yhdenvertaista kohtelua.

– Näiden lupausten toteutumista odottaessa kokonainen toimiala tuhoutuu parhaillaan. Samalla tapahtuma-alan toimijoiden luottamus hallituksen toimintaan sekä usko Suomeen sivistys- ja oikeusvaltiona murentuvat kovaa vauhtia, kirjeessä todetaan.

Useissa muissa Euroopan maissa asioihin on onnistuttu löytämään vaikuttavia ratkaisuja.

Tapahtumateollisuus kysyy, onko hallituksessa ymmärretty, että kustannustuella ei voida riittävästi tukea liiketoimintaa, joka on rajoitusten vuoksi pysähdyksissä.

– Miksi hallitus on päättänyt jättää joulukuusta saakka suljettuna olevan toimialan ilman taloudellisia kompensaatioita, kirjeessä kysytään.