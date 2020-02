Kokonainen kerrostalo uhkaa sortua – Taloyhtiö IL:lle: Syy ehkä säässä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tampereen Tesomassa sijaitsevan asuintalon maapohja ja perustukset uhkaavat sortua.

Tampereeen Vaakkolammen rannalla sijaitseva kaksikerroksinen kerrostalo on vaarassa sortua, Iltalehti kertoo.

Yhdeksi syyksi arvellaan lauhaa syksyä ja talvea. Maa rinnetontilla on valunut dramaattisella tavalla alas, ja maapohja ja perustukset ovat vaarassa sortua.

Kiinteistössä on yhteensä neljä asuintaloa, joissa asuu 17 perhettä. Taloista yksi on nyt vaaravyöhykkeellä, mutta kulkeminen on kielletty myös B-talon takapihalla ja talojen välissä.

– Kostea maa on aiheuttanut maan siirtymää, eikä kulku em. paikoilla ole turvallista, talon pihamaalla olevissa kylteissä varoitetaan.

80-luvulla rakennetut talot kuuluvat Asunto-osakeyhtiö Kaarilankulmalle. Taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja, insinööri Esa Kanniston mukaan taloyhtiön hallituksen on määrä päättää maanantaina, joutuvatko neljä A-talon perhettä muuttamaan talosta pois.

– Lauantaina suojattiin muovilla sortuma-alue ja asennettiin mittapisteet, joilla seuraamme sortuman kehittymistä. Viime viikolla konsulttiyhtiö kävi tekemässä maaperätutkimusta, Kannisto sanoo IL:lle.

Tarkempia syitä sortumaan saadaan hänen mukaansa lisää lähiaikoina.

– Talvi on ollut lauha, maa ei ole jäässä. Vaakkolammen vesi on 20-50 senttiä korkeammalla kuin tavallisesti. Lauha syksy ja talvi ovat varmasti syitä, mutta onko siinä kaikki? Se selviää konsulttifirman tutkimuksista. Ramboll on erikoistunut juuri maaperätutkimuksiin, Kannisto kertoo.