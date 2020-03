Koko maailman sateet yhdessä kuvassa

Japanin avaruusjärjestö JAXAn planeettatutkija James O’Donoghue on jakanut Twitterissä näyttävän videon (alla) sateiden ja lumen liikkeestä maan pinnalla.

Video on taltioitu JAXAn ja Yhdysvaltojen avaruusjärjestöjen NASAn yhteistyössä kehittämien GPM (Global Precipitation Measurement) Core Observatory -satelliittien avulla. Satelliitit on varustettu kahdella eri taajuudella toimivalla sadetutkalla ja monitaajuisella mikroaaltoradiometrillä. Tutka kartoittaa sadealueita ja sen korkeamman taajuuden herkkyys riittää mittamaan myös lumisadetta ja heikkoja sateita.

Tutkan avulla voidaan muodostaa kolmiulotteinen kuva sateen rakenteesta, mistä nähdään muun muassa myrskyjen rakenne pilvissä ja niiden alapuolella. Radiometri on suunniteltu mittaamaan kokonaissadantaa pilvien kaikissa kerroksissa.

Sateen voimakkuutta mitataan vihrestä punaiseen ulottuvalla mitta-asteikolla, joka kuvaa sateen määrän 0,1 millimetristä 50 millimetriin tunnissa. Sinisellä näkyvät sen sijaan ne sateet, jotka tulevat maahan lumena.

– Näin sateen ja lumen määrää mitataan 10 GPM-satelliitin avulla. Kerätty tieto antaa jatkuvan kuvan globaalista säästä, James O’Donoghue tviittaa.

This is how measurements of rain & snow are taken by 10 satellites of the Global Precipitation Measurement Constellation! The accumulated data gives a constant picture of global weather

Credit: NASA Scientific Visualization Studio @NASAViz /NASA/JAXA GPM https://t.co/sKxCG2WqUO pic.twitter.com/Bfs26iVLrO

— Dr James O'Donoghue (@physicsJ) February 20, 2020