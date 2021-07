Koko kerrostalo myynnissä – TE: Aloitushinta 0 euroa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Asuntoja myydään kasvukeskusten ulkopuolella nyt pilkkahintaan.

Salon Perniössä myydään kokonainen kerrostalo, jonka lähtöhinta on nolla euroa, Talouselämä kertoo.

Talo on valmistunut vuonna 1981 ja siinä on yhteensä 20 huonestoa. Taloon kuuluva tontti on kooltaan 4619 neliömetriä ja asuntojen yhteispinta-ala peräti 1114 neliömetriä.

Taloa kaupitellaan suljetuilla tarjouksilla ja viimeinen tarjousten jättöpäivä on viikon päästä 29. heinäkuuta.

Kohdetta myyvä TT-Välityksen kiinteistönvälittäjä Toni Tammen mukaan koko kiinteistö myydään kerralla, jos omistaja saa häntä miellyttävän tarjouksen. Huoneistojen kuntohaarukka on huonosta hyvään ja talo on itsessään ilmoituksen mukaan tyydyttävässä kunnossa.

Kerrostalojen hinnat ovat laskeneet viime vuosina runsaasti kasvukeskusten ulkopuolella. Verkkouutiset on kertonut aiemmin muun muassa Jämsän Kaipolan kylästä löytyvästä 18 huoneiston ja 1 155 neliön kerrostalosta, jota myytiin 35 000 eurolla. Tällaisten kerrostalojen kohdalla yksittäiselle asunnolle tulee hintaa vain 2000 euroa.

Kokonaisia kerrostaloja on myös purettu kannattamattomina. ARA-asuntojen purkulupia on viime vuosina haettu moninkertaisesti enemmän kuin ennen.