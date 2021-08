Koko eduskunta yllättäen istuntoon – ”erittäin kiireellinen”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Puhemiehen mukaan evakuointioperaatio Kabulista vaatii välitöntä kannanottoa.

Eduskunnan puhemies Anu Vehviläinen tiedotti torstai-iltana kutsuneensa eduskunnan täysistuntoon perjantaiksi kello 12.

– Istunnossa käsitellään valtioneuvoston antamaa selontekoa evakuointioperaation turvaamiseksi Kabulista, puhemies toteaa.

– Asia on erittäin kiireellinen ja vaatii eduskunnalta välitöntä kannanottoa.

Eduskuntatiedotuksen mukaan ”valtioneuvosto on torstaina 19.8.2021 antanut selonteon Afganistanin tilanteeseen liittyen. Koska asia on erittäin kiireellinen, puhemies Vehviläinen on kutsunut eduskunnan, eduskunnan työjärjestyksen 3 §:n 2 momentin nojalla jatkamaan vuoden 2021 keskeytettyjä valtiopäiviä”.