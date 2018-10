Kokkola-Pietarsaaren lentoliikenteeseen vaaditaan rahaa

Vaasan vaalipiirin kansanedustajien aloitteessa vaaditaan määrärahoja Kokkola-Pietarsaaren lentoliikenteen tukemiseen.

Kansanedustajat Anna-Maja Henriksson (r.), Jutta Urpilainen (sd.) ja Peter Östman (kd.) vaativat, että ensi vuoden budjettiin varattaisiin 350 000 euroa Kokkola-Pietarsaaren lentoliikenteen tukemiseen.

Valtio voi tukea paikallista lentoliikennettä, jos matka-aika Helsingistä junalla kestää yli kolme tuntia.

– Kokkola-Pietarsaaren lentokenttä palvelee sekä Pietarsaaren että Kokkolan seutua, ja lentokentän kehittäminen on maakunnallisesti tärkeää. Finnairin aamuvuoro Helsingistä perutaan lokakuussa, ja elinkeinoelämälle lentovuoron loppuminen on paha takaisku, Anna-Maja Henriksson sanoo.

Hän toteaa, että yritysten edustajien on myös tulevaisuudessa päästävä helposti ja nopeasti Eurooppaan ja maailmalle myymään tuotteitaan ja asiakkaiden on päästävä vaivattomasti seudulle – tämä on koko Suomen etu.

– Pelkkä lentokenttä ei kuitenkaan riitä, myös lentoaikojen ja -reittien on oltava järkeviä. Siksi vaadimme, että valtio antaa tukea lentoliikenteen turvaamiseen

– Kokkola-Pietarsaari-talousalue on merkittävä koko Suomen kannalta muun muassa aktiivisen vientiteollisuutemme takia. Alueemme myönteinen investointi- ja työllisyyskehitys edellyttää kuitenkin toimivia liikenneyhteyksiä ja lentoliikenne on tärkeä osa niitä. Lentovuorojen jatkuva heikentäminen vaikuttaa tietenkin matkustajamääriin, millä taas uusia heikennyksiä on perusteltu. Tämä negatiivinen kierre lentoliikenteen alasajamiseksi on lopetettava ja siihen tarvitaan myös valtiolta aktiivista otetta, vaatii Jutta Urpilainen.

Peter Östmanin mielestä valtion pitää Finnairin enemmistö-omistajana neuvotella Finnairin kanssa siitä, että se paremmin kuin tällä hetkellä takaisi myös matkustajien näkökulmasta toimivan syöttöliikenteen.