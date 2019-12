Kokaiinilasti pysäytetään merellä hurjalla videolla

Yhdysvaltain rannikkovartiosto on takavarikoinut yli kahdeksan tonnia kokaiinia Tyynellämerellä viimeisen parin kuukauden aikana. Viiden rannikkovartioston aluksen yhteisoperaatio päättyi keskiviikkona. Osa sen aikana takavarikoidusta valtavasta huumelastista näkyy laivan kannella alla olevassa kuvassa.

Operaation aikana pysäytettiin seitsemän salakuljetusalusta. Yksi niistä oli tarkoitukseen varta vasten rakennettu sukellusvene. Verkkouutiset kertoi sen pysäytyksestä tässä jutussa.

Yhdysvaltain rannikkovartiosto julkaisi vielä operaation lopuksi yhden videon (alla). Siinä näkyy, kuinka iskuryhmä ajaa kumiveneillään kiinni matalprofiilisen salakuljetusaluksen ja ottaa sen miehistön kiinni.

“The 18,000 pounds of cocaine is the equivalent of over 163-million dosage units, which is enough #cocaine to harm half the #UnitedStates population.” @DEAHQ Deputy Administrator Preston Grubbs pic.twitter.com/AINKYAXL4s

The @uscg Cutter Bertholf crew to offload +18,000#s of cocaine in San Diego today worth ~$312M! The cocaine was seized in intl. waters in the E. Pacific Ocean; the result of seven separate interdictions and disruptions by five cutters off the coasts of Mexico, C. and S. America pic.twitter.com/jg16B610QJ

— USCG Pacific Area (@USCGPACAREA) December 18, 2019