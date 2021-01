Koirat ja lennokit mukana Naton pelastusharjoituksessa

Puolustusliitto Nato on julkaissut videon koirien ja lennokkien käytöstä osana pelastusoperaatioita.

Kreikan asevoimien etsintä- ja pelastuskoirat harjoittelivat yhteistoimintaa Espanjan asevoimien lennokkiryhmän kanssa. Tavoitteena oli löytää kohdehenkilöt hylätyltä tehdasalueelta.

– Mielestäni koirat ovat ihmisiä ja koneitakin tärkeämpiä ainutlaatuisen hajuaistinsa ansiosta, kersantti Evangelis Papachristos sanoo.

Esimerkiksi maanjäristyksen tai räjähdyksen vaurioittama alue kartoitetaan ensin lennokkien avulla. Kamerat voivat etsiä ihmisten lämpöjälkiä tai merkkejä saastumisesta.

Seuraavassa vaiheessa paikalle saapuvat etsintäkoirat.

– Uskon, että pelastusoperaation onnistuminen on kiinni siitä, kuinka hyvin ihmisten osaaminen pystytään yhdistämään eläinten ja erilaisten koneiden toimintaan, majuri Antonio Rodriguez toteaa.

🐾 Pawsome team!

Dogs and drones team up to help search and rescue teams in disaster relief operations #WeAreNATO pic.twitter.com/YoTZ5RIYkm

— NATO (@NATO) January 14, 2021