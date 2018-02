Koiranlihakeittoa olympiavieraille – Pyeonchangin ravintolat eivät muuta perinnettään

Etelä-Korean hallitus on kehottanut kisapaikan lähellä sijaitsevia ravintoloita korvaamaan koiranlihan muulla lihalla kisojen ajan.

Etelä-Koreassa lähellä Pyeongchangin olympiastadionia on ravintoloita, joissa tarjoillaan koiranlihasta tehtyä keittoa. Ravintolat tarjoavat kiistanalaista ruokaa siitäkin huolimatta, että maan hallitus on kehottanut ottamaan sen pois ruokalistoilta kisojen ajaksi.

Hallitus on luvannut tukea ravintoloita, jotka toimivat kehotuksen mukaan. Vain kaksi ravintolaa on tehnyt toivotut muutokset.

”Olemme saaneet paljon valituksia ravintoloitsijoilta, että me uhkaamme heidän elinkeinoaan”, sanoo Pyeonchangin piirikunnan edustaja Lee Yong-bae.

”Osa ravintoloista vaihtoi koiranlihan porsaanlihaan, minkä seurauksena heidän myyntinsä romahti. Sitten he alkoivat jälleen tarjoilla koiranlihaa”, hän lisää.

Koiranliharuokien mainostamista mainoskylteissä on kuitenkin vähennetty, jotta ulkomaalaiset eivät saisi huono kuvaa, Lee sanoo.

Koiranlihan tarjoilu ja syönti lähellä kisapaikkaa on herättänyt suurta raivoa eläinsuojelupiireissä ja urheilijoiden keskuudessa. Monet urheilijat ovatkin ryhtyneet yhdessä eläinsuojelujärjestöjen kanssa toimiin pelastaakseen miljoonat koiranlihafarmeille teljetyt koirat.

Heidän joukossaan on muun muassa kanadalainen, kaksinkertainen taitoluistelun maailmanmestari Meagan Duhamel. Hän aikoo ryhtyä toimiin sulkeakseen koiranlihafarmeja heti kilpailu-urakkansa päätyttyä.

Eteläkorealaisten arvioidaan syövän noin miljoona koiraa vuodessa. Koiranliha on maassa erityisesti kesäsesongin ruokalaji.

The Sunin mukaan koirat tapetaan sähköllä ja liha valmistetaan keittämällä. Aasian maissa on olemassa uskomus, jonka mukaan lihan maku paranee sen myötä, mitä enemmän eläin on kärsinyt.