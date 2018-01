Kohutun kansalaisaloitteen tekijä MTV:lle: Olen vuosia etsinyt halvempaa asuntoa

Martin-Eric Racinen mukaan hän ei ole pystynyt muuttamaan maksuhäiriömerkintöjen ja työttömyyden vuoksi.

Työttömien aktiivimallista kansalaisaloitteen tehnyt pitkäaikaistyötön Martin-Eric Racine sanoo MTV:lle, että hän on tullut uutisoinnin myötä jopa uhkailluksi.

”Naistenlehtien keskustelupalstoilla on muutamassa kohdassa ilmaistu, että kiitos Iltalehdelle siitä, että huijari on paljastettu. Että melkein kaduttaa, että kansalaisaloite on tullut allekirjoitettua. Lisäksi sain viestin, jossa minua kehotettiin olla näyttäytymättä tietyllä kylällä, etten saisi turpiini”, Racine toteaa MTV:n haastattelussa.

MTV viittaa myös Verkkouutisten referointijuttuun 30.12.2017 Iltalehden jutusta.

Racinen mukaan häntä harmittaa aloiteaiheen vierestä menevä uutisointi.

”Tässä häiritsee se, että erityisesti kokoomuksen ympärillä pyörivä jengi on lähtenyt mustamaalaamaan minua pohtimatta sitä, oliko aloitteessani ja esittämissäni ratkaisuehdotuksissa perää”.

Racine sanoo todella olleensa yhdeksän vuotta työttömänä ja asuvansa Helsingin Kruununhaassa.

”Se on kuitenkin h———-, että en esimerkiksi haluaisi muuttaa halvempaan asuntoon. Kysymys on vain siitä, että maksuhäiriömerkintöjen ja työttömyyden vuoksi se on mahdoton tehtävä. Olen jo vuosia etsinyt uutta asuntoa, tuloksetta”, hän toteaa.