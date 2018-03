Kohutapaamisen kulisseissa kuohuu: Donald Trump vastaa kaikesta yksin

Washington Postin mukaan Donald Trump on ryhtynyt Korean neuvotteluissa presidentiksi, joka toimii itsensä diplomaattina, neuvottelijana ja strategikkona.

Lehti kirjoittaa, että Trumpin hallinnon Korea-osaaminen on käynyt viime aikoina aiempaa ohuemmaksi. Valkoinen talo perui hiljattain Etelä-Korean pysyvän suurlähettilään nimityksen, ulkoministeriön Pohjois-Korea asiantuntija erosi ja kansallisen turvallisuusneuvoston Aasian asioiden johtaja on ollut viimeiset kaksi viikkoa isyyslomalla.

Washington Postin mukaan tyhjiön on täyttänyt Trump, joka on henkilökohtaisesti ottanut Korea-neuvottelujen ohjat käsiinsä. Osoitus siitä nähtiin lehden mukaan viime viikolla, kun Etelä-Korean korkean tason delegaatio saapui Valkoiseen taloon keskustelemaan Korean niemimaan tilanteesta. Tapaamisen jälkeen Trump kertoi yllättäen tapaavansa Pohjois-Korean diktaattori Kim Jong-unin.

Ilmoitus tapaamisesta on herättänyt asiantuntijoissa huolia siitä, riittääkö Trumpin ulkopoliittinen osaaminen vaikeisiin neuvotteluihin. Läpimurto neuvotteluissa olisi Trumpille merkittävä saavutus, mutta epäonnistuminen murtaisi asiantuntijoiden mukaan USA:n liittoumaa sekä nähtäisiin maailmalla häpeällisenä takaiskuna.

The deal with North Korea is very much in the making and will be, if completed, a very good one for the World. Time and place to be determined.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 10, 2018