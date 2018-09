Kohuraportti: Ruotsin rajan valvonta epäonnistunut totaalisesti

Ruotsalaislehden lähteet väittävät, että raportti pidettiin pimennossa vaaleihin asti.

Schengen-tarkastajat vierailivat Ruotsissa viime vuonna selvittämässä rajavalvonnan tilaa. Asiasta uutisoivan Kvällspostenin mukaan tarkastajien raportissa annetaan pyyhkeitä Ruotsille.

Evaluation of Sweden in the field of management of the external border -raportissa tullaan lehden mukaan siihen tulokseen, että Ruotsin rajavalvonta ”on epäonnistunut totaalisesti”. Jutussa rajan valvontaa luonnehditaan erääksi Euroopan huonoimmista.

Tarkastajien mukaan Ruotsin rajalla kärsitään vajaasta miehityksestä ja henkilöstön alikoulutuksesta. Rajavalvojilla ei esimerkiksi katsota olevan riittävää osaamista väärennettyjen passien tunnistamiseen.

Tilannetta kuvataan pahimmaksi Tukholman Arlandan lentokentällä. Ruotsin suurimmalla lentokentällä ei raportin mukaan muun muassa tunneta palaavien jihadistien tunnistamiseen kehitettyjä ”riski-indikaattoreita”.

Kvällspostenin haastattelemat rajavalvojat vahvistavat raportin löydökset.

– Riskinä on, että palaavia jihadisteja päästetään maahan ja että kiinni otetaan ihmisiä, joilla on oikeus tulla maahan, nimettömänä pysyttelevä kokenut rajavartija summaa.

Skånelaiset rajavartijat taas sanovat alueen tilanteen olevan niin kehno, että EU:n Frontex-rajavalvontaviraston tulisi lähettää apua Ruotsille samalla tavalla kuin Kreikkaan.

Tilannetta kuvataan yhtäältä niin huonoksi, ”ettei yhteiskuntaa kyetä suojelemaan”. Toisaalta ongelmana on myös maahantulijoiden oikeusturvan vaarantuminen.

– On otettu kiinni ihmisiä, joilla oli oikeus tulla mahaan. Pysäytetty rajalla ja lähetetty takaisin, eräs rajavartija sanoo.

Hänen mukaansa tulijoita on otettu kiinni täysin väärin perustein.

Ruotsalaislehti väittää useisiin lähteisiin viitaten, että raportin tietojen julkitulo ennen Ruotsin vaaleja pyrittiin estämään, koska raporttia pidettiin poliittisesti tulenarkana.

Eräs rajavartija kertoo olleensa läsnä kokouksessa, jossa Tukholman rajapoliisin päällikkö Liselotte Ström totesi, että raportti ei saa tulla julki ennen vaaleja.

Ström kiistää väitteen jyrkästi.

– En ehdottomasti ole sanonut, että se olisi poliittisesti arka ja että se tulisi pitää pimennossa vaaleihin asti, hän toteaa Kvällspostenille.

Strömin mukaan käytäntönä on, että raportti on salainen siihen asti, että sen lopullinen versio valmistuu.

Kvällspostenin mukaan Ruotsin poliisijohdon sisäiset sähköpostikeskustelut osoittavat kuitenkin, että raportin luonnos oli valmis jo tammikuussa ja sen lopullisen version odotettiin saapuvan oikeusministeriöön helmikuussa.

Ruotsin oikeusministeri Morgan Johansson ei suostunut kommentoimaan raporttia ennen kuin ”komissio on hyväksynyt sen”.