Kohuartikkeli Venäjältä: Tämän vuoksi Stalin ei miehittänyt Suomea

Tuoreen valtiopropagandan mukaan ’Neuvostoliitto päätti olla viemättä asiaa liian pitkälle’.

Kremlin omistama Russia Beyond on julkaissut englanninkielisen historiakatsauksen Why Stalin didn’t annex Finland during WWII.

Artikkelin esittelemä historiankuvaus ei juuri poikkea vastaavista neuvostoaikaisista. Russia Beyondin mukaan talvi- ja jatkosodan päättymisissä kyse oli Neuvostoliiton johdon päätöksistä. Josif Stalinin logiikkaa luonnehditaan kaukaa viisaaksi.

– Neuvostoliiton johdon päätös olla etenemättä Suomen alueelle ja lopettaa sota suomalaiset kanssa 1944 johti siihen, että Neuvostollitto ja nykyaikainen Venäjä sai yhden parhaista ja ystävällisimmistä naapureistaan tuleviksi vuosiksi, artikkelissa todetaan.

– Karkottaessaan suomalaiset alueeltaan (jatkosodassa) Neuvostoliitto päätti olla viemättä asioita liian pitkälle. Tuloksena neuvostoliittolaiset saivat ystävällisen neutraalin naapurin ja läheisen taloudellisen kumppanin tuleviksi vuosiksi.

Russia Beyond kertoo suomalaisten korostaneen käyvän omaa sotaansa Neuvostoliittoa vastaan, vaikkakin Saksan kanssa yhteistyössä, palauttaakseen Talvisodassa menetetyt alueet.

– Todellisuudessa tämä niin sanottu Jatkosota vei suomalaisjoukot paljon pitemmälle neuvostoalueelle kuin heidän aiemmat maansa.

